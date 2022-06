In un anno controllati più di metà degli 11mila alberi a Scandicci

Uno screening di tutti gli alberi in città con l’obiettivo di verificare stabilità e rami, con priorità alle aree cittadine più frequentate e alle piante di maggiori dimensioni, per redarre un elenco di alberature con eventuali criticità da tenere sotto osservazione, o nei casi necessari procedere ad interventi immediati di messa in sicurezza.

L’attività ispettiva, condotta dall’ufficio Ambiente, Parchi e Verde pubblico del Comune di Scandicci con i propri tecnici e con consulenze di agronomi, ha portato al controllo negli ultimi 12 mesi, ovvero da giugno 2021, di 6782 alberi sugli 11.041 presenti nelle aree cittadine, con 5590 valutazioni speditive e 1192 valutazioni approfondite.

In base al monitoraggio condotto negli ultimi anni dall’ufficio Ambiente, Parchi e Verde Pubblico è emerso che la percentuale di piante con criticità rilevate, dalle più lievi a quelle invece più avanzate, si attesta costantemente tra il 7% e l’8% del totale delle alberature presenti in città, mentre in media oltre 9 alberi su 10 sono sani e senza problemi di tenuta.

“Negli ultimi tre anni abbiamo verificato tutte le alberature presenti nei giardini e nei parchi del territorio, con valutazioni approfondite per i casi che necessitano attenzione – dice l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – La grande maggioranza degli alberi in città non presenta problemi, il patrimonio arboreo cittadino è prevalentemente in salute ma non dobbiamo mai abbassare la guardia perché la sicurezza dei cittadini viene sempre prima di tutto: per questo motivo il controllo della stabilità delle piante, pur richiedendo un grande impegno, viene effettuato nel modo più approfondito possibile.

A partire dallo scorso anno abbiamo avviato un nuovo metodo di ispezione delle alberature che consente di passare in rassegna a intervalli regolari ogni albero del nostro territorio, prevenendo ancor più la possibilità di rischi per le persone; in questo contesto un contributo importante lo possono dare anche i cittadini, segnalando all’ufficio Verde eventuali situazioni sospette”.

I contatti dell’ufficio Ambiente, Parchi e Verde pubblico per le segnalazioni dei cittadini:

0557591247 in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì 8-14, martedì e giovedì anche 15-18);

ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it (per urgenze al di fuori degli orari indicati contattare i Vigili del Fuoco).

I servizi per le segnalazioni dei cittadini sono attivi anche nei mesi estivi, periodo durante il quale si registra statisticamente un maggior numero di episodi di instabilità di rami ; l’invito è a prestare attenzione nella fruizione delle aree verdi.