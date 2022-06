Io non rischio a Montelupo riunisce 200 volontari di protezione civile

Io non rischio, dopo due anni di pandemia, finalmente ad ottobre 2022 tornerà nelle piazze.

I volontari di protezione civile vengono formati sulla conoscenza e la comunicazione del rischio per poi farli andare in piazza, nella loro città, a incontrare i cittadini e informarli.



Ogni anno vengono selezionati i volontari che saranno presenti nelle piazze nel mese di ottobre per dare informazioni e seguire le iniziative. I volontari devono seguire un percorso formativo.



Sabato 11 giugno sono arrivati a Montelupo Fiorentino oltre 250 volontari in rappresentanza di 125 associazioni toscane che operano nel settore della Protezione Civile e che daranno vita, insieme ai Comuni, che hanno aderito alla Giornata di sensibilizzazione di protezione Civile il prossimo Ottobre finalmente di nuovo nelle piazze, dopo due anni di assenza.



"Sono sempre stato un convinto sostenitore della manifestazione Io non rischio, proprio per il presupposto su cui si fonda: il passaggio di conoscenze ed esperienze fra persone che vivono in uno stesso territorio. Un cittadino informato sui comportamenti basilari da tenere durante un'emergenza ha sicuramente più possibilità di salvarsi e di essere di aiuto e supporto per gli altri.



La cultura di protezione civile si costruisce passo dopo passo e l'evento che finalmente ad ottobre tornerà nelle piazze è un momento importante di questo processo. Per questa ragione sono stato molto contento che l'open day si sia tenuto sul territorio dell'Empolese Valdelsa e in particolare a Montelupo, nell’Auditorium della Scuola di formazione di Unicoop Firenze che ringrazio per la grande disponibilità", afferma Paolo Masetti, sindaco delegato alla Protezione Civile per l'Unione dei Comuni.



"L’edizione 2022 della campagna Io Non Rischio parte con il piede giusto. Oltre 200 volontari e volontarie di protezione civile hanno partecipato all’Open Day, organizzato dal settore Protezione Civile di Regione Toscana, dedicato alla campagna con rinnovato entusiasmo verso Io Non Rischio e le buone pratiche di protezione civile.

Questo ci rende orgogliosi perché la Toscana si conferma la Regione con la maggiore partecipazione di associazioni e di volontari in piazza per Io Non Rischio e ci fa ben sperare in vista di ottobre.



I numeri sono incoraggianti: 105 organizzazioni di volontariato per 65 Comuni, rappresentando tutte le province della nostra regione, per oltre 1000 volontari. Ognuno di loro, prima di scendere in piazza, sarà formato sui rischi e la comunicazione, grazie al lavoro fondamentale dei 18 formatori che ci supportano in questa attività.

Il messaggio che abbiamo voluto dare in occasione dell’Open Day è quello di “osare”, di sperimentare e portare in piazza sia fisica che sui social network i rischi e le buone pratiche di protezione civile in un modo innovativo e creativo così da coinvolgere sempre più cittadini intorno alla prevenzione", ha dichiarato a conclusione dell'evento Simonetta Ruggiero responsabile del progetto per il Settore Protezione Civile di Regione Toscana.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa