La carica dei 102 di Manlio Menghi, Livorno festeggia il suo prof ultracentenario

Compie 102 anni il prof. Manlio Menghi, nato a Livorno il 16 giugno 1920.

Geologo con l’abilitazione all’insegnamento della fisica, di cui è stato docente per tanti anni all’Istituto Nautico Cappellini, Manlio è una persona dai vastissimi interessi, che ha sempre coltivato in maniera attiva. A cominciare dalle arti figurative, in particolare fotografia artistica e pittura ad olio. Oltre a custodire un notevole archivio fotografico, composto principalmente da paesaggi, ha dipinto tantissimi quadri, anch’essi a soggetto paesaggistico, il suo tema preferito insieme a quello dei cavalli.

Altra sua grande passione la musica, con nastri e cd di musica da lui stesso prodotta, e numerosi brani di cui ha curato l’arrangiamento grazie alle tre tastiere che ha acquistato nel corso degli anni.

È molto abile anche nell’incisione del legno, e nella sua casa si fanno notare i mobili da lui realizzati e gli eleganti rivestimenti in legno con pannelli intarsiati.

Manlio segue sempre l’attualità e tutti i giorni si fa comprare i quotidiani locali.

A lui vanno gli auguri del sindaco Luca Salvetti a nome della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa