La Città del Palio tra i Comuni a più alta maturità digitale

Siena si conferma tra i comuni capoluogo italiani più maturi dal punto di vista digitale. È quanto emerge dall’"Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo", realizzata tra aprile e maggio 2022 da FPA, società del gruppo Digital360, per Deda Next, nuovo nome di Dedagroup Public Services, realtà impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, e presentata oggi a FORUM PA 2022 nel corso del convegno “PA digitale 2026: la maturità digitale dei Comuni rispetto agli obiettivi del PNRR”.

L’indagine analizza il grado di maturità digitale dei 110 comuni italiani capoluogo sulla base di tre dimensioni: Digital public services, il livello di disponibilità online di 20 tra i principali servizi al cittadino e alle imprese; Digital PA, l’integrazione dei Comuni con le principali piattaforme abilitanti individuate dal Piano triennale per l'informatica pubblica (SPID, CIE, PagoPA, AppIO); Digital Openness, che misura il grado di apertura delle amministrazioni comunali in termini di numerosità e interoperabilità degli open data e il livello di comunicazione con i cittadini attraverso i canali social. La ricerca è basata sul modello Ca.Re. (Cambiamento Realizzato) di Deda Next, rivisto quest’anno nei suoi indicatori per allineare le metriche di rilevazione al raggiungimento dei target quantitativi della Missione 1, Componente 1 del PNRR, dedicata a Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (M1C1).

Immaginando il percorso di digitalizzazione come un Giro d’Italia in bicicletta, l’indagine individua quattro classi di maturità digitale collocando i comuni in quattro diversi momenti: “Riscaldamento”, “Partenza”, “Volata finale” e “Traguardo di Tappa”.

Siena migliora le proprie performance e si posiziona proprio nella fase “Traguardo di Tappa” con un indice Ca.Re. pari a 78 (vs 62 del 2021), riflesso delle significative performance dell’Indice Digital Public Services pari a 84 (vs 67 del 2021), dell’Indice Digital Openness pari a 50 (vs 47 del 2021) e dell’Indice Digital PA pari a 100 (vs 72 del 2021).

Fonte: Ufficio stampa