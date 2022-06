Lavori della fibra ottica, chiuso per una notte sottopasso di via Pratignone

Modifiche temporanee alla viabilità di via Pratignone, a Empoli, per consentire l'attività di posa di infrastruttura in fibra ottica. Si rende necessaria la chiusura del sottopassaggio ferroviario. Come disposto con ordinanza 292 dell'8 giugno 2022, è quindi prevista l'adozione dalle ore 23 del 20 giugno alle ore 6 del 21 giugno 2022 del divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego, in via di Pratignone nel tratto di sottopassaggio fra via Bellini e via Nobile.