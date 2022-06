Mille Miglia Pontedera, 111 Ferrari e 425 auto storiche in arrivo

Per quanto riguarda il percorso seguito dalle auto e l'orario di arrivo a Pontedera, la prima Ferrari farà il suo ingresso intorno alle 13 e 30, con il corteo di bolidi che sosterà poi al Museo Piaggio. Alle 15 e 15 è attesa la prima vettura delle Mille Miglia. Le strade interessate sono quelle, provenendo dalla Tosco Romagnola a La Rotta, che porteranno verso il centro: via del Gelso, via Indipendenza, viale Italia, ponte Napoleonico e piazza Martiri della Libertà, dove, per quanto riguarda le sole auto storiche, sarà allestito una sorta di circuito.

Le macchine della 1000 Miglia sfileranno anche su Corso Matteotti, fino a Piazza Cavour per poi ripartire in direzione Cascina. All'evento pontederese collaborano varie realtà locali. Oltre ai club di auto e moto ( che esporranno anche i loro mezzi lungo il percorso ) e al circolo fotografico Crec Piaggio ( che proprio venerdì inaugura la mostra dal titolo Ambiente Clima Futuro alla galleria espositiva Accademia musicale Pontedera ) c'è il fondamentale apporto delle associazioni di protezione civile. Da sottolineare anche il contributo alla manifestazione da parte della Camera di Commercio di Pisa.

Le modifiche alla sosta ed alla viabilità

Dalle ore 7:00 di Mercoledì 15 Giugno fino alle 00:00 di Venerdì 17 Giugno

Piazzale Museo Piaggio (Piazzale d’Ascanio) – Viale R. Piaggio: Divieto di sosta con rimozione coatta su tutto il Piazzale antistante il Museo Piaggio

Dalle ore 7:00 alle ore 12:00 di Venerdì 17 Giugno

Corso Matteotti (Ponte Napoleonico) intersezione Via Guerrazzi: Obbligo di svolta a dx

Dalle ore 7:00 di Venerdì 17 Giugno fino a fine manifestazione

Piazza Martiri della Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la piazza e divieto di circolazione ad esclusione delle auto della manifestazione

Piazza Garibaldi all’intersezione con Via della Misericordia: divieto di svolta a destra

Via Palestro: Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito ad eccezione dei mezzi della manifestazione

Via 1° Maggio dall’intersezione con Via N. Bixio sino a Piazza Cavour: divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi della manifestazione

Via Giordano Bruno nel tratto compreso tra intersezione con Via Dante ed intersezione con Via 1° Maggio: divieto di transito ad esclusione dei residenti

Via Belfiore da Largo Pier Paolo Pasolini fino all’intersezione con Via 1° Maggio: divieto di transito (per le auto in sosta uscita in Via 1° Maggio direzione sx)

Via Belfiore all’intersezione con Largo Pier Paolo Pasolini: obbligo di svolta a sx

Viale Rinaldo Piaggio tratto compreso tra l’incrocio con Via Roma e Parcheggio adiacente civico 110 compreso: Divieto sosta con rimozione coatta ambo i lati e divieto di transito

Via Maestri del Lavoro fino all’intersezione con Via del Fosso Vecchio e Parcheggio: Divieto di transito e di sosta con rimozione coatta

Viale Rinaldo Piaggio – Parcheggio Biblioteca Gronchi: Divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito

Viale Rinaldo Piaggio – Parcheggio adiacente al civico 110: Divieto di sosta

Viale Rinaldo Piaggio – intersezione rotatoria Via XXIV Maggio – direzione ovest/est: divieto di transito, accesso consentito solo al parcheggio direzionale Piaggio

Dalle ore 9:00 di Venerdì 17 Giugno fino a fine manifestazione

Via Morandi: obbligo di uscita da Via Puccini

Via Veneto, all’intersezione con Corso Matteotti ( Ponte Napoleonico) e Viale Italia: divieto di svolta a sx a partire

Via delle Colline per Legoli, all’intersezione con Corso Matteotti (Ponte Napoleonico) e Viale Italia: divieto di svolta a dx

Corso Matteotti: apertura al traffico per lee auto della manifestazione con limite di velocità a 20 km/h

Dalle ore 12:00 di Venerdì 17 Giugno fino a fine manifestazione

Via Tosco Romagnola – rotatoria intersezione di Via Pacinotti e Via della Costituzione: obbligo di svolta a dx e sx con accesso consentito ai soli residenti

Via della Costituzione – rotatoria intersezione di Via Pacinotti e Via T. Romagnola: divieto di svolta a sx

Via Pacinotti – rotatoria intersezione di Via T. Romagnola e Via della Costituzione: Divieto di svolta a dx

Via del Gelso – direzione nord/sud: senso unico

Via Madre Teresa di calcutta – direzione nord/sud: Senso unico

Parcheggio Panorama – Lato sud: obbligo di uscita/entrata da Via Indipendenza

Parcheggio Panorama – Lato nord: divieto di uscita in Via del Gelso

Via Madre Teresa di Calcutta all’intersezione con Via Indipendenza: divieto di accesso

Via del Gelso – dal civico 12 (capannone carnevale): obbligo di svolta a dx

Viale Italia: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, ad esclusione delle auto della manifestazione

Via Veneto, all’intersezione con Corso Matteotti ( Ponte Napoleonico) e Viale Italia: divieto di svolta a dx

Via delle Colline per Legoli, all’intersezione con Corso Matteotti (Ponte Napoleonico) e Viale Italia: Divieto di svolta a sx