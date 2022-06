Musica e pace, saggio di fine anno davanti al Comune per i piccoli di Castelfranco

Tante voci che intonano parole di pace, tutte insieme, al ritmo di musica.

È stata una mattina emozionante quella di giovedì 9 giugno, davanti il Palazzo Comunale, grazie all’esibizione delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria di Castelfranco che hanno partecipato al progetto "Cresco con la Musica" promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci.

Da brani cantautoriali a canzoni di musica leggera ispirati al tema della Pace, fino ai canti popolari delle diverse Regioni d’Italia. Le canzoni intonate da allievi e allieve sono state tutte molto partecipate e coinvolgenti. L’entusiasmo di ognuno di loro era davvero contagioso.

Il coro era guidato dai due insegnanti dei Laboratori Culturali Comunali-sezione musica che hanno guidato i ragazzi nel loro percorso di "Progetto Musica": Marco Francioli e Sara Massai.

Il progetto, incentrato su un primo approccio alla musica e poi sul canto corale, è durato 10 ore di lezione per classe. Francioli si è occupato delle classi quarte e quinte, mentre Massai dei più piccoli.

"Quest’anno è stata una gioia doppia veder esibire bambine e bambini davanti il Palazzo Comunale – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. In primis, la possibilità di realizzare nuovamente nelle classi i laboratori di musica, che è un elemento per nulla scontato, dopo il lungo periodo di pandemia e di limitazione a questo tipo di attività. A questo si è aggiunta la scelta di far cantare ai ragazzi voci dei brani che sono da sempre simboli e messaggi di pace. Uno strumento di coinvolgimento molto potente per educare i più piccoli alla pace e per trasmettere loro valori positivi, proprio adesso che un conflitto bellico è scoppiato così vicino a noi".

Con la fine dell’anno scolastico si è concluso anche il progetto di propedeutica musicale organizzato nelle classi 1B, 2A e 2B della scuola primaria di Orentano dalla Filarmonica Leone Lotti. L’attività si è svolta in 10 incontri della durata di un’ora in ogni classe, lezioni tenute da Marta Manetti in qualità di esperto esterno.

Il progetto aveva come obiettivo quello di presentare ai bambini la musica a 360° sotto forma di ascolto, movimento, ritmo, canto e strumentario Orff. Tutto questo per presentare il mondo della filarmonica ai più piccoli, facendo loro capire la differenza tra orchestra e banda, individuando le varie famiglie degli strumenti e delineando le caratteristiche principali di ogni famiglia, anche con il supporto della Lim.

I progetti hanno riscosso interesse sia da parte delle insegnanti che dei bambini, che hanno partecipato sempre con molto interesse e curiosità a tutte le attività proposte.

Complessivamente hanno partecipato ai due progetti (del Capoluogo e di Orentano) 19 classi della Scuola Primaria.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa