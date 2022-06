Nasce la Via Santacrocese del Volto Santo, 40 km fino a Lucca tra storia e natura

Dal cuoio a Lucca è nato un nuovo cammino, sui passi di un importante pellegrinaggio della storia della cristianità. È stata presentata questa mattina la Via Santacrocese del Volto Santo, che collega la diocesi di San Miniato a quella di Lucca, dal Volto Santo dell'antico crocifisso custodito nella Collegiata di Santa Croce fino alla celebre meta di molti pellegrini, il Volto Santo di Lucca custodito nel Duomo di San Martino.

L'inaugurazione della nuova via, di preghiera e come nuovo tratto dedicato al turismo lento e alla conoscenza storica, sarà sabato 18 giugno con un'escursione organizzata lungo il percorso. Presenti alla conferenza coloro che hanno composto il dietro le quinte per la realizzazione del nuovo cammino: don Donato Agostinelli parroco di Santa Croce sull'Arno, la sindaca Giulia Deidda, Alessandro Valiani presidente Cavalieri del Tau, Edoardo Puccetti presidente dell'associazione Le Vie del Volto Santo, il presidente della Proloco di Santa Croce Angelo Scaduto e Francigena Padule Romea Aps che ha tracciato il percorso.

Via Santacrocese del Volto Santo, km e informazioni

Il cammino ripercorre la via percorsa da Santa Cristiana nel 1300, collegando i due Volti Santi dei crocifissi lignei. La via è lunga circa 40 km ed è percorribile in un giorno, da camminatori esperti, e in due da chi vuole godere di un passo lento in mezzo alla natura. I primi 4.5 km prevedono la partenza dall'Abbazia di San Salvatore di Fucecchio, crocevia della Romea Strata e della Francigena fino ad arrivare a Santa Croce sull'Arno, al Volto Santo esposto nella chiesa di San Lorenzo. I 12 km successivi sono il tratto che da Santa Croce raggiunge Galleno, dove pellegrini e semplici camminatori potranno ricongiungersi con la Francigena, arrivare dopo 7 km ad Altopascio e dopo 21 km a Lucca. La Via Santacrocese del Volto Santo si snoda infatti sulle diramazioni della Francigena, diventandone di fatto una sua deviazione: la si lascia a Fucecchio per riprenderla in direzione Lucca.

Sabato 18 giugno 2022, l'inaugurazione e il primo cammino

Sabato 18 giugno per inaugurare la Via Santacrocese del Volto Santo, è in programma un cammino organizzato per conoscere il percorso. Il ritrovo è alle ore 8, alla Chiesa di San Salvatore di Fucecchio, con visita al Crocifisso Miracoloso a cura di don Andrea Cristiani e con la partecipazione del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca. Alle 9 partenza per la prima tappa della Via Santacrocese del Volto Santo, con la guida ambientale escursionistica Andrea Pieroni. Alle 10.30 arrivo alla Chiesa di San Lorenzo in Santa Croce sull'Arno dove don Donato, il presidente della Pro Loco Angelo Scaduto, la sindaca Giulia Deidda ed Edoardo Puccetti presidente dell'associazione Le Vie del Volto Santo, illustreranno storia e attualità del simulacro ligneo del Volto Santo. Alle 11.45 sarà il momento della partenza verso Galleno, sul percorso della Francigena. Prevista sosta per il pranzo fino al punto di raccolta, da cui partiranno le navette con le quali i partecipanti raggiungeranno Lucca. Eccezionalmente per l'inaugurazione del percorso, è stata previsto anche per facilitare i partecipanti di ogni età, parte del cammino sul pullman, così da mostrare tutte le tappe in un solo giorno. Intorno alle 16.15 è previsto il ritrovo al Santuario di Santa Gemma a Lucca, per percorrere l'ultimo tratto della Via Santacrocese con arrivo al Duomo di San Martino, per la visita al Volto Santo e la messa in cattedrale con il vescovo di Lucca Paolo Giulietti. Il ritorno è sempre previsto con la navetta.

Sul nuovo tracciato, che presto sarà inserito nel registro toscano della sentieristica, è tutto pronto. "Invitiamo tutti a partecipare - ha detto il parroco di Santa Croce don Donato - questo è l'inizio per creare altre iniziative, un primo passo per rilanciare la nostra chiesa".

"Sarò felice di fare questo percorso sabato mattina - dichiara la sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda - è una bellissima opportunità per Santa Croce, per dimostrare ancora una volta che questo è un territorio di storia, cultura, preghiera. Grazie all’intuito di tutti dimostriamo ai cittadini santacrocesi che vivono in un territorio ricco. Sono percorsi sacri, la via Francigena lo è, questo lo è, ed è giusto perché questa sacralità fa parte della nostra identità. Ma con questa inaugurazione - conclude Deidda - restituiamo alla comunità un bene comune, sarà un percorso che potranno visitare tutti, credenti e non credenti. Sia la Regione che il Comune di Santa Croce come i limitrofi, stanno puntando molto su turismo lento e passeggiate".

Margherita Cecchin