Parchi in movimento, due mesi di attività al fresco a Castelfranco

Nel fresco delle ore mattutine e serali, immersi nel verde dei parchi comunali, torna per la sesta edizione lo sport all’aria aperta di Parchi in movimento 2022: l’iniziativa organizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con il Comitato UISP Zona Cuoio e con il patrocinio di SST Azienda USL Toscana Centro.

Le attività si svolgono in tutta sicurezza e in modo del tutto gratuito.

Si tratta di oltre due mesi di attività motoria: il programma va dal 20 giugno al 29 luglio 2022 e prevede lezioni di varie tipologie, per offrire una scelta differenziata e andare incontro alle esigenze di tutti: corsi di yoga, ginnastica dolce, aerobica & tonificazione e pilates coordinati da insegnanti accreditati UISP.

Dopo un altro anno di pandemia, l’iniziativa arriva come un toccasana per il benessere fisico e mentale. Un'ottima soluzione per far ripartire lo sport in compagnia, ma nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dal Governo. Il progetto ha l’obiettivo di favorire uno stile di vita sano e sottolineare i benefici che l’attività motoria all’aria aperta ha sull’organismo, soprattutto dopo un lungo periodo passato a casa fatto di movimenti limitati e vita sedentaria.

“Ormai Parchi in Movimento è diventato un appuntamento molto atteso nel territorio – hanno dichiarato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sport Federico Grossi- . Dopo l’ennesima stagione di limitazioni e chiusure, tornare a fare sport all’aria aperta e in una formula totalmente gratuita è davvero un’occasione unica per rilassarsi e stare insieme. Un ottimo modo per far vivere le nostre aree verdi comunali e riattivare la socialità che tanto ci è mancata nei mesi invernali. Tutte le attività sono sostenute economicamente dall’amministrazione comunale con risorse proprie. Grazie a UISP Zona Cuoio per la collaborazione ed il supporto che anche quest'anno garantiranno con la loro professionalità”.

“Siamo felici di aver vinto il bando per la gestione della 6° edizione di Parchi in Movimento, la terza consecutiva con la gestione UISP. Dopo i primi due anni fatti in piena pandemia, finalmente quest'anno la pressione Covid si è un po’ allentata- ha aggiunto Antonio Bottai, presidente UISP Comitato Territoriale Zona del Cuoio APS- . Sempre rispettando le normative vigenti, la gestione delle attività dovrebbe essere un po’ più tranquilla per tutti. Questo perché, come sappiamo benissimo, l'attività motoria è un toccasana sia a livello fisico che mentale, ed è anche un bel momento di aggregazione, sperando che questa sia veramente la ripartenza a 360 gradi per tutto lo sport”.

Le aree verdi

Le attività sportive si svolgeranno nei parchi e giardini pubblici: il Parco Galilei su Viale 2 giugno a Castelfranco, il parco nella zona Coop (Via Alfieri/Via Camerini), la pista polivalente accanto al Palazzetto a Orentano (P.zza Casini), il parco di Piazza Franceschini (via Pertini) sempre a Castelfranco.

Come partecipare

Per partecipare ai corsi è obbligatorio prenotarsi con le seguenti modalità: contattare UISP Zona del Cuoio APS chiamando il numero di tel. 0571/480104 oppure cell. 3929818534 (anche tramite messaggio WhatsApp) indicando NOME e COGNOME - CORSO - LUOGO – GIORNO - ORARIO

Apertura Sede UISP ZONA DEL CUOIO APS dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

www.uisp.it/zonadelcuoio - www.comune.castelfranco.pi.it

Info

Tel. 0571/480104 oppure cell. 3929818534

La partecipazione alle varie attività è aperta a tutti, residenti e non, in forma completamente gratuita.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa