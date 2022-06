Petizione a Castelfiorentino per le donne che soffrono di endometriosi

Una petizione popolare per tutelare la salute delle donne affette da Endometriosi. È partita la raccolta firme che riguarderà anche Castelfiorentino nella giornata di sabato 18 giugno, con un banchino presente dalle 8.30 alle 12:30 in via Mazzini 2/4 davanti ex pasticceria Macchi.

La petizione popolare è indirizzata al ministero della Salute, la commissione Igiene e Sanità del Senato e la Regione Toscana.

Le richieste riguardano l'esenzione dal ticket per le spese sanitarie, tutele lavorative per le donne affette da endometriosi, percorsi di diagnosi e terapia e lo snellimento delle liste di attesa post covid, campagne informative strutturate e una revisione delle tabelle di invalidità.

L'evento è promosso e patrocinato da Endo-Care.