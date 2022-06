Pistoia Festival, 150 appuntamenti tra il Blues Festival e la Giostra dell'Orso

Sono oltre 150 gli eventi del calendario del Pistoia Festival 2022, organizzato dal Comune di Pistoia, che prenderà il via da domani e si snoderà nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Per tutta l’estate la città sarà animata da concerti, spettacoli, performance, presentazione di libri, mostre e visite guidate. In programma la Festa della Musica a giugno; a luglio il Pistoia Blues Festival e gli eventi jacopei con la Giostra dell’Orso, che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Previsti anche gli appuntamenti di Estate in Fortezza e iniziative alla scoperta delle zone collinari e montane legate ai percorsi sulla Porettana Express.

Il programma inizia domani, giovedì 16 giugno, con il primo appuntamento della Festa della Musica che prevede alle ore 18 nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale l’inaugurazione della mostra Dai rifiuti la musica. Alle ore 17 nella Biblioteca San Giorgio si terrà, invece, la conferenza su “Louisa Grace Bartolini, paladina delle lettere e delle arti nella Pistoia dell’800” con Francesca Rafanelli a cura di Passeggiate Narrative e Fidapa. Alle 21.30 nel Giardino Villa Stonorov si terrà “Notti di stelle. Una festa per Jorio” con uno spettacolo di Monica Menchi & Orkestraccia, a cura della Fondazione Vivarelli in collaborazione con l’associazione Aido.

Si prosegue venerdì 17 giugno alle ore 17.30 nella Biblioteca San Giorgio con “Dopo il festival – il giallo è sempre un genere?” con Giuseppe Previti e Manlio Monfardini a cura dell’Associazione Giallo Pistoia. Alle 21.30 nella corte della Magnolia del Palazzo comunale concerto della Filarmonica Borgognoni (in caso di pioggia si terrà nella sala Maggiore). Sempre alle 21.30 al Parco di Monteoliveto concerto di Gaudats Junk Band.

Sabato 18 giugno dalle 15.30 alle 19 in via Cino e via Buozzi “Mostra di Vespe e Fiat 500” a cura dei Vespisti Pistoiesi e Fiat 500 Club Italia, sezione Pistoia. Alle 17.30 alla scuola di musica e danza Mabellini è previsto “Mabellini Classic Music” con classi di canto lirico e di strumento, a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese. Alle 21.30 al Parco di Monteoliveto concerto di Lorenzo Del Pero.

Domenica 19 giugno dalle 11 alle 12.30 negli Antichi magazzini del Palazzo comunale, in Ripa della Comunità, visita guidata alla mostra di pittura e scultura con l’artista Paolo Beneforti (non è necessaria la prenotazione). Diversi gli appuntamenti in programma sul Parterre di piazza San Francesco nell’ambito della Festa della Musica. Alle 11 aperitivo musicale con Borgo Band, alle 16 Musica in libertà – Jam session, alle 21.30 gruppo spontaneo della Filarmonica Borgognoni e altri gruppi musicali. Sempre per la Festa della Musica alle 18 ci si sposta in piazza del Duomo con il Concerto orchestra Maberliner con il Coro Alpini “Su Insieme” e il coro di studentesse e studenti della scuola media Anna Frank di Pistoia. Alle 21.30 al Parco di Monteoliveto concerto della Band Overa; alle 21.30 nel giardino Villa Stonorov “Notti di stelle”, spettacolo di Fabula Centro Danza Pistoia a cura di Fondazione Jorio Vivarelli e in collaborazione con Fabula Centro danza. Sempre alle 21.30 in piazza della sala “Birreinsala” a cura di Consorzio Turistico Città di Pistoia.

Lunedì 21 giugno sono due gli appuntamenti nel Parco di Monteoliveto per la Festa della Musica. Alle 18.30 “Mabellini Modern Music” con classi di canto moderno, pianoforte jazz, chitarra pop rock, basso elettrico, batteria e musica etnica, a cura di Scuola Mabellini e Associazione Teatrale Pistoiese. Alle 21.30 concerto di Global Beats Sound.

Martedì 21 giugno, sempre nell’ambito della Festa della Musica, alle 17 nella Galleria in via Atto Vannucci “Festa della Musica in Galleria” con gli allievi delle scuole di musica pistoiesi, mentre alle 21.30 nel Parco di Monteoliveto si esibirà il “Trio jazz Get Fuzzy”.

Il programma del Pistoia Festival (http://www.cultura.comune.pistoia.it/) è curato dall'ufficio Attività culturali del Comune di Pistoia.

Per ulteriori informazioni chiamare l’ufficio cultura ai numeri 0573 371611, 371279, 371238 email cultura@comune.pistoia.it; Pistoiainforma numero verde 800.012146; IAT - informazioni e accoglienza turistica telefono 0573 21622.