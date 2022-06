Sequestro da 100mila euro a una pasticceria fiorentina, fondi europei mal investiti

Sequestro da 109mila euro, pari all'importo di parte di un finanziamento della Regione cofinanziato dall'Unione Europea, per una società fiorentina che aveva beneficiato del Fondo per imprese artigiane, industriali e coperative Por Fesr per investimenti e competitività.

La guardia di finanza di Firenze ha eseguito il sequestro preventivo emesso dal gip di Firenze su richiesta

del procuratore europeo delegato di Bologna.

Secondo l'accusa la società, operante nel settore della pasticceria, avrebbe dirottato queste somme concesse per "finalità estranee a quelle espressamente consentite dalla normativa di settore".

Si procede per le ipotesi di truffa aggravata e malversazione ai danni dello Stato, mentre l’impresa beneficiaria è stata

denunciata per la responsabilità amministrativa derivante dalla commissione dei predetti reati.