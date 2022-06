Montelupo accende le casse, via alle iscrizioni per il Toscana Concerti Contest

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la prima edizione del Toscana Concerti Contest, il nuovo concorso per solisti e gruppi musicali emergenti residenti in Toscana che si svolgerà a Montelupo Fiorentino nel mese di Luglio 2022.

La manifestazione è rivolta ai giovani musicisti provenienti da tutta la regione, organizzata per promuovere gli artisti e la musica del territorio in stretto contatto con la manifestazione Montelupo Fool Park che si svolge all’interno del parco dell’Ambrogiana.

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’associazione Toscana Concerti e il comune di Montelupo Fiorentino, all’interno del progetto "Youngs4Future".

Il premio per il vincitore del concorso sarà quello di realizzare un singolo al Labella Studio e presentarlo in concerto all’interno della programmazione invernale del locale Ottobit Art Lab, punto di riferimento toscano per la musica indipendente.

Per richiedere di partecipare al concorso è necessario inviare la propria proposta con il form in fondo a questa pagina, specificando il nome della band, il numero di componenti e la zona di provenienza, allegando almeno tre brani rigorosamente originali. Gli unici requisiti richiesti sono infatti quelli di provenire dalla Toscana e suonare brani originali. Non sono ammessi brani cover.

Il concorso è aperto a tutti i generi musicali con preferenza per canzoni in lingua italiana.

Una volta che le iscrizioni saranno chiuse verranno selezionate le 8 migliori band che comporranno il roaster di artisti che si daranno battaglia per la vittoria finale.

Il contest si svolgerà su tre serate: due serate di selezione che hanno l’obiettivo di scegliere i 3 finalisti, e una terza per decretare il vincitore. In ognuna delle due serate di selezione si esibiranno 4 band. A stabilire il vincitore saranno i voti dei 2 giudici appartenenti al mondo musicale e/o componenti scelti appositamente da Toscana Concerti e da Ottobit Art Lab. A questi si aggiungerà un terzo voto che è quello del pubblico, che ha una valenza speciale. Infatti nel caso in cui durante la votazione in una serata si raggiunga la parità di voto tra più band, passerà alla fase finale la band che ha ricevuto il voto del pubblico.

In finale saranno presenti quindi le due band vincitrici delle due serate più una terza band ripescata in base alla classifica stilata sulla base dei voti del pubblico, escludendo chiaramente le due vincitrici.

Durante le serate ogni band o solista ha a disposizione 20 minuti, nella finale è richiesto invece un set di 30 minuti. Tutte le serate si svolgeranno presso il parco dell’Ambrogiana durante la manifestazione Foolpark, organizzata da Ottobit Art Lab in collaborazione con Toscana Concerti e Labella School.

L’organizzazione si riserva il diritto di aumentare il numero di band selezionate a discrezione della direzione artistica. In questo caso potrebbero verificarsi piccole variazioni al programma al fine di raggiungere un’organizzazione ottimale con un maggior numero di band.

Per informazioni segreteria@toscanaconcerti.it, per iscrizioni https://toscanaconcerti.it/contest-2022/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa