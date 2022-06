Treni, Santa Maria Novella ancora nel caos: ore di ritardo e pendolari furiosi

"La Stazione di Santa Maria Novella è senza treni!"

Questo lo sfogo di un viaggiatore sconfortato, pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e corredato con una foto impietosa: il tabellone degli arrivi che riporta i macroscopici ritardi di tutti i convogli che avrebbero dovuto fare tappa o fermarsi nella stazione più importante del capoluogo toscano e della regione intera. Verso le 15 di questo pomeriggio il treno con minor ritardo era indietro di ben 45 minuti sulla tabella di marcia.

I disagi non hanno coinvolto solamente la tratta Firenze-Arezzo, anche i viaggiatori delle linee che collegano Prato e Viareggio hanno fatto i conti con ritardi e circolazione paralizzata.

"Un problema tecnico alla rete di comunicazione - si legge nella nota di Trenitalia diffusa in mattinata - impedisce il funzionamento dei sistemi di vendita e informativi al pubblico e ai treni e sta obbligando dalle 9.30 a una gestione non automatizzata dei vari processi. Questo comporta tempi di elaborazione e consegna delle prescrizioni ai treni non in linea con quelli standard provocando ritardi in partenza, sia ai convogli a percorrenza nazionale sia regionale. Anche la vendita dei biglietti in stazione è sospesa mentre le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull'App sono funzionanti. L'Informazione automatica al pubblico in alcune stazioni non è al momento attiva e gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio. I tecnici delle aziende fornitrici dei servizi di informazione e comunicazione sono al lavoro per ripristinare il guasto nel più breve tempo possibile".

Nel primo pomeriggio i problemi sembrerebbero essere stati risolti, benché i ritardi accumulati raggiungano nei casi peggiori le due ore. "Individuato e risolto il problema alla rete di comunicazione che ha impedito stamani l'utilizzo dei sistemi informativi e vendita di RFI e Trenitalia - si legge nel secondo comunicato -. Dalle 14.00 la funzionalità dei sistemi è stata ripristinata ed è in progressiva ripresa dopo che dalle 9.30 il problema tecnico alla rete di comunicazione aveva obbligato a gestire alcuni processi in maniera non automatizzata e non in linea quindi con le tempistiche standard determinando ritardi e cancellazioni. I passeggeri possono tornare ad acquistare i biglietti su tutti i canali di vendita Trenitalia, mentre sito web e App sono sempre stati sempre attivi. Anche i sistemi di informazione al pubblico sono in ripresa e in progressivo aggiornamento sebbene la completa funzionalità sarà ripristinata solo nel corso del pomeriggio. I rallentamenti sulla circolazione ferroviaria, che hanno provocato ritardi medi tra i 30 e i 60 minuti, potranno prolungarsi con effetto domino anche nel primo pomeriggio ma saranno comunque in progressivo riassorbimento".

Se per i pendolari in stazione è stata una giornata di passione, peggio è andata a coloro che sui treni ci sono saliti, ma che sono rimasti bloccati per diverse decine di minuti, intrappolati nei loro convogli, a volte - riportano gli utenti - in balia del caldo e dell'afa, visto che i condizionatori non sarebbero stati attivati

Le reazioni, affidate sempre ai social, sono un misto di rabbia e rassegnazione. "Tutti in attesa a campo di Marte senza sapere quali treni passino. Tutto bloccato!" lamenta una viaggiatrice, a cui fa eco l'osservazione di un'altra compagna di sventura: "I ritardi medi 'tra i 30 e i 60 minuti' stridono assai con le fotografie pubblicate dai viaggiatori. Dimostrazione palese della disinformazione che Trenitalia ci propina, spero che la Regione chieda spiegazioni".

I ritardi sulle linee maggiormente utilizzate dai pendolari sono un problema annoso, a cui recentemente si stanno aggiungendo frequenti malfuzionamenti tecnologici e infrastrutturali. Non a caso, i pendolari si sentono sempre più figli di un dio minore, dove i prescelti ovviamente sono i viaggiatori dei treni Alta Velocità.

"E' una vergogna nel 2022 questa situazione - si legge in un ulteriore post nel gruppo Facebook in cui vengono sintetizzati disagi attuali e malesseri incancreniti -. Può anche non funzionare un'app ma che non si sappia quali treni in questo momento stiano circolando e dove siano è una cosa inconcepibile e vergognosa. A Incisa alle 13.45 dicevano che stava arrivando il treno delle 11.52 n. 18754 con 120 minuti di ritardo. Annuncio successivo:125 minuti. Poi 130 e così via. Alle 14.25, ben oltre i 150 minuti di ritardo. E all'improvviso è arrivato un altro treno, il 18836 che aveva 'solo' 55 minuti di ritardo. Meno male. Però permane il caos, nelle stazioni è tutto 'a surprise', mentre sul sito il messaggio è: 'In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale'. Ovviamente tutto ciò non riguarda i Frecciarossa".