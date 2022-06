Va in pensione Massimo Bernarducci, la Medaglia di Commiato dalla Questura di Firenze

Questa mattina il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha salutato l’Assistente Capo Coordinatore Massimo Bernarducci, da oggi in pensione dopo aver prestato molti anni di servizio nella Polizia di Stato alla DIGOS fiorentina. Durante l’incontro l’Assistente Capo Coordinatore è stato insignito dal Questore Auriemma, alla presenza del Vicario del Questore, del Dirigente della DIGOS del capoluogo toscano e dei suoi colleghi di una vita, della Medaglia di Commiato, consegnata a nome del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per la dedizione e l’impegno con i quali ha sempre onorato il servizio in Polizia.

Massimo ha poi ricevuto, tra le altre cose, una “targa” accompagnata dal saluto commosso del suo Dirigente e dei suoi amici colleghi con i quali negli anni ha condiviso moltissime esperienze.

Per l’occasione sono venuti a salutarlo in via Zara anche alcuni poliziotti con i quali aveva avuto il piacere di lavorare i primissimi anni della sua carriera. Apprezzato e rispettato da tutti per la sua dedizione al lavoro da domani Massimo si dedicherà a 360 gradi alla famiglia, conservando per sempre il magnifico ricordo e i valori che gli hanno lasciato quasi 40 anni nella Polizia di Stato.

Fonte: Questura di Firenze