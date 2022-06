Volo del Ciuco, come cambia la viabilità in centro

Il gran giorno dell'edizione 2022 del Volo del ciuco, la numero 541, si avvicina. L'appuntamento con l'evento, promosso dalla Compagnia di Sant'Andrea e patrocinato dal Comune di Empoli, è per sabato 18 giugno 2022 nella centralissima piazza Farinata degli Uberti, a Empoli. Il ricco programma di iniziative prenderà il via alle ore 18, fra i momenti più attesi il tradizionale corteo storico che scatterà alle 21 dal Palazzo delle Esposizioni. Alle 21.30, piazza Farinata degli Uberti ospiterà sosta e benedizione del ciuco, poi il corteo proseguirà nel centro storico e in piazza della Vittoria con arrivo conclusivo, intorno alle 22.15, di nuovo in piazza Farinata degli Uberti. Lì spazio all'esibizione degli sbandieratori e all'atteso 'Volo'. La conclusione della rievocazione storica è prevista per mezzanotte.

Per permettere il sicuro e corretto svolgimento della manifestazione è necessaria l'adozione di alcune modifiche a sosta e viabilità, come disposto con ordinanza 305 del 15 giugno 2022. E' prevista l'adozione dalle ore 18 alle ore 24 del 18 giugno 2022 dei seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: piazza Guido Guerra (rotatoria), temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo storico; via Tinto da Battifolle (all'intersezione con via Socco Ferrante), divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli; Zona a transito limitato (intera area), divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL; piazza della Vittoria tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli del TPL lato Bar Azzurro; via dei Neri (all'intersezione con via L. da Vinci), divieto di transito con obbligo di svolta a destra in direzione di via Cavour.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa