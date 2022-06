Abc Castelfiorentino, quattro giovani giocatori alla finale regionale U16

È quello composto da Pietro Bartolini, Enrico Edelu Damiani, Giovanni Merlini e Lorenzo Rosi il quartetto che ha staccato il pass per la Finale Regionale 3×3 Under 16 Maschile in programma il prossimo 2 luglio a Montecatini.

La formula della prima fase prevedeva 8 raggruppamenti composti ciascuno da 9 o 10 squadre, suddivise in due gironi. Ogni girone si è disputato con formula all’italiana e gare di sola andata, al termine delle quali le squadre prime classificate sono state ammesse alla Finale Regionale.

I gialloblu, inseriti nel concentramento di Poggibonsi insieme alle formazioni di Olimpia Legnaia, Don Bosco Figline, Scuola Basket Arezzo e Poggibonsi Basket, hanno vinto il proprio girone approdando dunque alla finale insieme a una delle formazioni targate Olimpia Legnaia, vincitrice dell’altro girone.

A Pietro, Enrico, Giovanni e Lorenzo i complimenti della società e un grandissimo in bocca al lupo per la fase regionale, di cui a breve verranno resi noti formula e calendario.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa