Anagrafe Castelfranco, l'interrogazione della consigliera Rossi: "Situazione impossibile"

Presentata dalla consigliera di Forza Italia Aurora Rossi un'interrogazione, rivolta a sindaco e giunta di Castelfranco di Sotto, in merito all'ufficio anagrafe. La consigliera comunale Rossi chiede "di risolvere urgentemente la situazione che si è creata all'ufficio anagrafe, dove fino al 2021 gli impiegati erano quattro ed il lavoro veniva svolto regolarmente". Secondo quanto riportato da Rossi nell'interrogazione, attualmente sarebbero solo due gli impiegati nell'ufficio, dopo un pensionamento nel dicembre 2021 e un posto livello D mancante dall'agosto 2021. Tra i due impiegati, "se uno di loro andrà in ferie - scrive ancora la consigliera - come si suppone avvicinandosi il mese di Agosto, ne resterà uno solo. Una situazione impossibile". Rossi nell'interrogazione continua, sottolineando anche il vicino pensionamento dell'impiegato dell'ufficio anagrafe distaccato di Orentano.

"I suddetti uffici devono occuparsi di scadenze e atti immediati che non possono essere rimandati, la situazione mi sembra preoccupante ed il servizio offerto ai cittadini scarso perché a volte devono aspettare a lungo prima di essere ricevuti. Infatti - continua l'interrogazione di Rossi - in mezzo alla strada di fronte all'ingresso dell'anagrafe a Castelfranco tutti i giorni si forma una lunga fila di cittadini in attesa di poter entrare negli uffici, voglio portare una particolare attenzione al sindaco e alla giunta che questa è una cosa assolutamente indecorosa".

"Non è dignitoso per nessuno, né per il comune né per gli impiegati che sono costantemente pressati e che continuamente subiscono critiche e rimproveri e non è dignitoso nemmeno per i cittadini che stanno in strada aspettando il loro turno per accedere agli uffici" conclude la consigliera comunale di Forza Italia, interrogando sindaco e giunta su come intendano "risolvere questa situazione".