Appalto da 150mila euro per gli impianti tecnologici del Comune di Empoli

Via libera alla proposta di aggiudicazione definitiva efficace per l'appalto relativo alle opere di manutenzione degli impianti tecnologici installati negli immobili comunali. Il nuovo accordo quadro per il periodo 2022-23 prevede un pacchetto di risorse da 150mila euro, destinato a coprire le eventuali necessità che possano presentare i 65 edifici di varia tipologia, i 15 impianti sportivi, i 12 cimiteri e i 34 edifici scolastici.

Al centro dell’appalto, i lavori relativi alle opere elettriche, idrotermosanitarie, termiche e di condizionamento necessarie al mantenimento e al rinnovo degli impianti tecnologici.

I primi edifici a essere oggetto di eventuali interventi saranno quelli scolastici: lì partiranno già nei mesi estivi di chiusura dei plessi. Da settembre 2022, prenderanno poi il via altre opere, come l'integrazione del sistema di sicurezza antincendio della sede comunale di piazza del Popolo e di Palazzo Pretorio e il miglioramento della copertura wifi della biblioteca comunale "Renato Fucini".

"Quelli al centro di questo accordo quadro sono interventi per il mantenimento in efficienza degli impianti e per la riduzione delle spese sui consumi - sottolinea l'assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - Si comprende bene come si tratti di azioni importanti per migliorare i servizi ai cittadini e per contenere i costi a carico dell'amministrazione comunale. In particolare, fra i primi interventi in programma andremo a dotare di copertura wifi tutte le aree della biblioteca comunale Renato Fucini, un luogo vissuto quotidianamente da studenti e non solo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa