Conoscere il giornalismo, il centro estivo della Collegiata di Empoli in visita a Toscana Notizie

Cos’è un’agenzia giornalistica? Come si scrive un comunicato stampa? Come funziona un ufficio stampa istituzionale? Sono curiosi i bambini e ragazzi del centro estivo organizzato dall’oratorio della Collegiata Sant'Andrea di Empoli che stamani hanno fatto visita alla redazione di Toscana Notizie, l’agenzia d’informazione della Giunta regionale della Toscana.

In più di 30, divisi a gruppi, sono entrati a palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo, saliti in redazione e conosciuto i giornalisti, ascoltando e partecipando con domande. Nativi digitali, sanno perfettamente cos’è una fake news e, nel loro piccolo, hanno già un giornalino; si divertono a costruire notizie da mandare in un televisore fatto da loro: di cartone.

Il giornalismo fa parte dei temi affrontati dal centro estivo e così, grazie all’impegno e alla volontà dell’educatrice Cristina Arrigoni, è nata la visita di stamani. Ad accoglierli anche la portavoce del presidente Cristina Manetti, che ha donato a ogni bambino una copia della Costituzione intrattenendosi un po’ di tempo con loro.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa