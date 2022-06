Corso di preparazione a San Miniato per la Sant'Anna, selezionati 74 studenti

Primo contatto con il mondo universitario per 74 studentesse e studenti di tutta Italia che hanno appena concluso la quarta superiore, che si ritroveranno da lunedì 20 a sabato 25 giugno al Conservatorio Santa Chiara di San Miniato, in provincia di Pisa, per un corso di orientamento della Scuola Normale Superiore. I partecipanti provengono dal Piemonte (16), Lombardia (11), Toscana (8), Lazio (6), Emilia Romagna (6), Veneto (5), Puglia (4), Liguria (3), Campania (3), Marche (3), Sicilia (2), Trentino (1), Sardegna (1), Calabria (1), Umbria (1), Friuli (1) e 2 studenti dall’estero, Londra e Istanbul.

Sono stati selezionati tra 1.400 candidati sulla base dell’alta media scolastica e delle motivazioni per assistere a lezioni tenute da professori e professoresse, nonché da personalità del mondo delle istituzioni e della ricerca: l’obiettivo è fornire un quadro aggiornato delle discipline accademiche in vista della futura scelta universitaria che le ragazze e i ragazzi dovranno compiere a partire dal prossimo anno scolastico. Un tentativo per non disperdere il talento degli studenti e delle studentesse migliori del paese che la Normale porta avanti ogni estate da oltre 40 anni: quello di San Miniato è il 113° corso di orientamento.

Lunedì alle ore 15 il professor Francesco Cardarelli, associato di fisica applicata alla Scuola Normale e direttore del corso, darà il via al programma con il saluto di apertura, cui seguiranno le lezioni dei professori Fabrizio Oppedisano, di Storia Romana (Scuola Normale) e Andrea Bonaccorsi, di Ingegneria gestionale (Università di Pisa).

Nei giorni successivi si alterneranno lezioni di Fisica teorica, Diritto pubblico comparato, Estetica, Sociologia dei processi economici e del lavoro, archeologia classica, cardiologia, paleografia e altro ancora. Venerdì 24 giugno i 74 partecipanti faranno visita al Palazzo della Carovana della Scuola Normale, a Pisa.

Il corso di orientamento è completamente gratuito per le studentesse e gli studenti: la Scuola Normale provvede a pagare il pernotteranno presso gli Hotel San Miniato e Miravalle, i pasti presso i ristoranti della cittadina e a rimborsare le spese di viaggio. I prossimi appuntamento con questa iniziativa e più di altri 200 allievi coinvolti sono a Milano, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dal 4 al 9 luglio; a Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei, dal 18 al 23 luglio; a Napoli, in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale, dal 5 al 9 settembre.

Fonte: Scuola Normale Superiore