Due incidenti gravi a Viareggio, soccorsi d'urgenza un bimbo di 7 anni e un anziano pedone

Oggi a Viareggio si sono verificati due gravi incidenti, che hanno richiesto il trasporto d'urgenza in pronto soccorso per un bambino di 7 anni e per un'anziano. Il primo incidente è avvenuto questa mattina nei pressi della pineta di Ponente. Il bambino di 7 anni, che si trovava in bicicletta insieme alla nonna, è stato investito da un'auto. Mentre uscivano da viale Capponi e si sono immessi in via Marco Polo, il bimbo è stato urtato dalla macchina, ha subito un trauma facciale ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Versilia. Secondo quanto emerso, le condizioni del bambino sarebbero migliorate in seguito.

L'altro incidente stradale è avvenuto più tardi, intorno alle 12.30. In via Fratti, sempre vicino alla pineta di Ponente, un anziano pedone è stato investito da una moto condotta da un giovane. Il centauro è rimasto illeso mentre l'anziano ha subito un trauma cranico commotivo ed è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto, in entrambi gli incidenti, sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza e la polizia municipale per i rilievi.