Emporio della Solidarietà di Poggibonsi riceve quintali di cibo dalla raccolta alimentare

Ancora una raccolta alimentare. E ancora un successo. E tanti prodotti raccolti, per un totale di 4 quintali e 300kg. Ci sono pasta, biscotti, latte, pomodori pelati e tanto altro. La Pubblica Assistenza di Poggibonsi ha donato tutto all’Emporio della Solidarietà di Poggibonsi.

E’ il consuntivo di una giornata di Raccolta Alimentare a cui la Pubblica Assistenza ha aderito e partecipato qualche settimana fa, con postazioni alla Coop di Salceto, insieme alle altre associazioni di volontariato grazie al coordinamento della Sezioni Soci Coop di Poggibonsi.

“Grazie e ancora grazie agli splendidi volontari che partecipano a queste iniziative che come sempre hanno avuto un riscontro davvero importante – sottolinea il presidente della Pubblica Assistenza Fabrizio Fabiani – Grazie a tutti i cittadini e alla Sezione Soci Coop, che è il motore guida delle raccolte che vengono fatte. Il nostro impegno per i bisogni delle persone non si ferma. Ma neppure quello delle associazioni e della città. E’ una prova corale quella a cui assistiamo con una risposta di grande solidarietà”.

Sono stati complessivamente circa 12 i volontari che si sono dedicati a questo lavoro. Hanno lavorato su tre turni compreso il turno del coordinamento della raccolta. “Un impegno forte per noi in una iniziativa a cui continuiamo a credere molto – dice Fabiani – Insieme ai volontari ci sono sempre stati presidente e vicepresidente. Come al solito, dunque, un impegno complessivo, di tutti”.

Fonte: Pubblica assistenza di Poggibonsi