Fi-Pi-Li, 112mila euro di penale alla ditta dei lavori: "Mancata tempestiva comunicazione"

È mancata la tempestiva comunicazione e la Regione ha deciso di far scattare una penale di 112mila euro per la ditta incaricata dei lavori attualmente in corso sulla Fipili sulla quale martedì mattina si sono accumulati code e disagi per un guasto idraulico alla gru che sposta i new jersey (Qui la notizia).

Si è chiusa così, questo pomeriggio, la riunione con la ditta convocata dall’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli che, in seguito al grave disservizio, ha voluto vederci chiaro e capire perché non è stata data tempestiva comunicazione all’utenza del ritardo della riapertura della carreggiata e del guasto.

"In questi casi – spiega Baccelli - la comunicazione è una priorità. Non basta occuparsi del guasto e concentrarsi sulla sua riparazione. Occorre avvertire l’utenza in modo efficiente. Non risolve il problema, ma mette in grado i cittadini di riorganizzare il loro percorso quando è possibile, di gestire il disagio. Martedì mattina – fa presente Baccelli - questo è mancato".

La ditta ha infatti fra gli oneri contrattuali anche la comunicazione tempestiva e la proposta di soluzioni di viabilità alternative.

La Regione ha chiesto anche di integrare il piano di comunicazione con un piano di emergenze ulteriore che dovrà essere presentato all’assessore entro domani. Servirà nel caso in cui da qui alla chiusura del cantiere, il 30 giugno, si verificassero ulteriori situazioni di criticità.

Il crono programma dei lavori procede puntuale. Dal 1 luglio fino al primo ottobre ci sarà la pausa estiva con rimozione totale del cantiere per tre mesi. I lavori poi riprenderanno ad ottobre nella zona 2, dal km 20+280 a km 22+180 per circa 1900 metri e a fasi, andranno avanti fino a dicembre.

Stella (FI): "Avvertire automobilisti in tempo reale, più telecamere lungo la superstrada"

"Avvertire gli automobilisti in tempo reale, più telecamere lungo il tragitto della superstrada", in modo da evitare il ripetersi dell'odissea del 14 giugno, quando si sono formate lunghe code fino a 12 km lungo la Firenze-Pisa-Livorno a causa di un guasto nei cantieri non segnalato con la dovuta tempestività. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Chiedo la convocazione nella Commissione Mobilità e Infrastrutture del Consiglio regionale della ditta che esegue i lavori lungo la Fi-Pi-li e del gestore del tracciato in global service - è la richiesta di Stella -. Non è pensabile che migliaia di cittadini passino ore sotto il sole perché non è stato comunicato in tempo agli utenti che c'erano dei problemi e dei guasti nei cantieri".

"Per tutta la durata dei cantieri - prosegue Stella - i cittadini devono essere informati in tempo reale e in modo tempestivo su quanto sta avvenendo, in modo da organizzarsi e fare percorsi alternativi, in caso di chiusure di alcuni tratti di strada. I disagi possono verificarsi, quando si eseguono dei lavori, ma gli automobilisti devono essere messi in condizioni di gestire i disagi e organizzarsi di conseguenza. Chiediamo poi che vengano installate più telecamere lungo il tragitto, in modo da consentire a chi gestisce il servizio di intervenire tempestivamente e portare magari acqua a chi è in coda sotto il sole. Fortunatamente dal 1° luglio ci sarà una pausa estiva di tre mesi e fino a tutto settembre il cantiere verrà smantellato e le carreggiate liberate, come chiedevamo da anni".