Il luglio di concerti del Centro Busoni: omaggio a Pasolini

Completato il cartellone della stagione concertistica estiva del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che, come ogni anno, si connota per particolare eclettismo ed eterogeneità, andando a includere la musica leggera, la musica da camera e, ovviamente, l’ormai tradizionale Opera in Piazza.

L’inaugurazione della stagione, venerdì primo luglio 2022, al chiostro degli Agostiniani, è affidata alla Storia di un Gesù - Omaggio a Pier Paolo Pasolini, con il musicologo Guido Barbieri, ospite fisso di RadioRai3: spettacolo in memoria della poliedrica figura di intellettuale a tutto tondo, del quale ricorrono i cento anni dalla nascita. Sarà un evento composto da immagini, letture e numerosi contributi musicali, ad opera dei solisti dell’Orchestra Filarmonica “Vittorio Calamani”; una narrazione dedicata a Enrique Irazoqui, il giovane anarchico e sindacalista catalano che Pier Paolo Pasolini scelse per la parte del protagonista di uno dei suoi film più discussi, Il Vangelo secondo Matteo, girato nel sud d’Italia tra il 1963 e il 1964.

Il secondo appuntamento, previsto per martedì 5 luglio 2022, nel suggestivo chiostro della Collegiata di Sant’Andrea, s’intitola Omaggio alla notte ed è un recital a cura di Ilaria Baldaccini, pianista e clavicembalista fiorentina dal curriculum internazionale, che proporrà alcune celebri pagine di Chopin e di autori romantici del primo ‘900.

Mercoledì 13 luglio 2022, al chiostro degli Agostiniani, sarà la volta di Mya canta Battisti, con il mezzosoprano Mya Fracassini che da anni presta la sua voce a molti repertori, dalla musica antica al jazz, fino a quella contemporanea. Insieme al quintetto di ottoni e il trio jazz dell’Orchestra della Toscana interpreterà i più significativi successi di una delle icone del cantautorato italiano.

Il 19 luglio 2022, ancora agli Agostiniani, sarà la volta di Soirée Rossini, uno spettacolo dedicato al grande compositore pesarese, con il soprano Anna Delfino e la voce recitante di Jacopo Marchisio, accompagnati da Loris Orlando al pianoforte. Questo concerto è realizzato in collaborazione con l’Associazione “Il Contrappunto”.

Il programma si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento con l’Opera in Piazza. Il titolo scelto quest’anno che sarà rappresentato venerdì 22 luglio 2022 nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti è quello de La Bohème di Giacomo Puccini, opera in quattro quadri su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratto dal romanzo Scènes de la vie de bohème di Henri Murger, romanzo che illustra la quotidianità di un gruppo di giovani artisti, residenti nel Quartiere latino di Parigi negli anni Quaranta dell'Ottocento. Il cast vede nei panni della protagonista il soprano Silvia Pantani e, in quelli della capricciosa Musetta, Rosanna Lo Greco. Rodolfo è interpretato da Marco Mustaro, Marcello da Stefano Marchisio, Schaunard da Valerio Garzo, Colline da Paolo Pecchioli, Benoît da Alessandro Calamai.

Artisti di differenti background artistici ed età anagrafiche, ma accomunati dal fatto di essere tutti applauditi sui maggiori palcoscenici internazionali e di vantare curricula di grandissimo prestigio. In scena anche la Corale Santa Cecilia, che con i suoi due secoli di storia è l’istituzione musicale più antica della città, coadiuvata dai giovani che, previa audizione, hanno partecipato a laboratorio corale organizzato dal Centro Busoni, in convenzione con gli istituti dell’alta formazione artistica e musicale della Toscana. Le voci bianche saranno invece i cantori di Burlamacco di Viareggio, ovunque noti per le frequenti esibizioni al celebre festival Puccini di Torre del Lago.

La regia dello spettacolo è affidata a Guido Zamara, con i costumi di Ilaria Pinto e le scene di S.O.L.T.I. di Ermanno Fasano. A dirigere questo grande affresco musicale che, considerati i professori dell’orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, impegna circa centoventi artisti, sarà Damiano Cerutti, uno dei talenti più brillanti della nuova generazione.

La stagione concertistica è realizzata grazie ai contributi del Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze e al sostegno degli sponsor Agenzia Ramacciotti di Empoli delle Assicurazioni Generali, Unicoop Firenze, Libreria Rinascita, Elmas, Argonauta Viaggi.

«Il Centro Busoni si impone come obiettivo primario quello di incrementare e ringiovanire il proprio pubblico, sia per garantire un futuro luminoso alla benemerita istituzione dedicata al grande musicista empolese, sia per formare nuovi occhi e nuove orecchie che, tra qualche anno, auspichiamo di poter ospitare nel nuovo Teatro “Il Ferruccio”. Siamo convinti che l’eterogeneità delle nostre proposte artistiche possa far conoscere e apprezzare questa realtà a un pubblico sempre più ampio, che comprenda giovani e famiglie. E poi… La Bohème: sono sinceramente impaziente di sentir echeggiare le celebri melodie pucciniane con lo sfondo della facciata marmorea della Collegiata. Sarà un’autentica suggestione di bellezza», dichiara Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

PROGRAMMA CONCERTI LUGLIO 2022

Venerdì 1° luglio, ore 21,15 – Chiostro degli Agostiniani

Storia di un Gesù – Omaggio a Pier Paolo Pasolini

in occasione dei 100 anni dalla nascita

Voce recitante: Guido Barbieri

Orchestra Filarmonica “Vittorio Calamani”

Martedì 5 luglio, ore 21,15 – Chiostro della Propositura di Sant’Andrea

Omaggio alla notte

Pianoforte: Ilaria Baldaccini

Mercoledì 13 luglio, ore 21,15 – Chiostro degli Agostiniani

Mya canta Battisti

Voce: Mya Fracassini

Quintetto di ottoni dell’Orchestra della Toscana

Trio jazz

Martedì 19 luglio, ore 21.15 - Chiostro degli Agostiniani

Soirèe Rossini

Soprano: Anna Delfino

Flauto: Laura Guatti

Pianoforte: Loris Orlando

Voce recitante: Jacopo Marchisio

In collaborazione con Associazione Contrappunto

Venerdì 22 luglio, ore 21,15 – Piazza Farinata degli Uberti

La Bohème

Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica - musica di Giacomo Puccini

Biglietteria: Chiostro degli Agostiniani e Chiostro della Propositura 10€ intero e 8€ ridotto

La Bohème a partire da 15€

Biglietti in vendita da: Libreria Rinascita – Via Ridolfi, 53 – Empoli | Tel. 0571/72746; Bonistalli Musica – Via F.lli Rosselli, 19 – Empoli | Tel. 0571/74056; online su www.eventbrite.it

Info e prenotazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - Piazza della Vittoria, 16 – Empoli | 0571/711122 – 373/7899915 csmfb@centrobusoni.org – www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa