Incidente mortale in galleria in autostrada, mattoni finiscono in strada

Incidente mortale in A1 questa notte poco prima dell'una nella galleria Santa Lucia, nel Mugello. Un mezzo pesante è finito di traverso sulla carreggiata e ha riversato a terra il carico di mattoni. I vigili del fuoco di Barberino sono intervenuti estraendo dall'abitacolo il conducente non c'era più niente da fare.

Poco dopo le 6 è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino e Calenzano direzione Firenze. Alle 8.30 all’interno del tratto interessato il traffico transita su due corsie per consentire il completamento delle operazioni di ripristino del piano viabile e si registrano 7 km in A1 e 3 km di coda in A1 direttissima in direzione Firenze.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di percorrere la A14 Bologna-Taranto verso Ancona, uscire a Cesena nord, immettersi sulla E45 e rientrare ad Orte o Valdichiana sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.