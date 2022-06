Mercatale in Empoli, eccellenze del territorio protagoniste

Un nuovo appuntamento nel segno del gusto e delle delizie di stagione. Sabato 18 giugno 2022, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, tornano i prodotti di qualità del ’Mercatale in Empoli’, eccellenze del territorio locale e toscano.

Nei pressi del Parco Mariambini e della Statale Tosco Romagnola, saranno tanti i produttori e le aziende pronte a soddisfare clienti storici e nuovi. A partire dall’azienda agricola San Pierino di San Casciano con vini ‘doc’ come Chianti classico, vinsanto e un olio extravergine di oliva, per poi proseguire con la cooperativa Le Furiose di Viareggio con il pesce fresco, il Colle Fiorentino con verdure di stagione, i formaggi di Maria con formaggi ovini, caprini e di mucca e poi latte, yogurt e la buonissima ricotta, e l’Antico Forno Romolino da Lastra a Signa e la sua varietà di pane di grani antichi, pane alle patate, schiacciate e tanto altro.

Saranno presenti anche i salumi di filiera toscana di Marco, macelleria di Castelfiorentino, e l’azienda agricola Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi ed olio novo, oltre allo stand di Luigina, anima pulsante della grande famiglia del ‘Mercatale’, con le verdure di stagione da Certaldo, e i fiori e le piante aromatiche dei vivai Pischedda.

Fonte: Ufficio stampa