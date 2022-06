Per un pugno di libri torna tra Castelfranco e Orentano: è gara 'all'ultima pagina'

Gli studenti delle scuole medie di Castelfranco e Orentano in una gara “all’ultima pagina”.

All’interno del Progetto Lettura della Biblioteca Comunale, rivolto alle scuole, si è concluso martedì 7 giugno il gioco a premi “Per un pugno di libri” che ha coinvolto le classi prime della scuola secondaria di primo grado di Castelfranco ed Orentano. Le classi si sono sfidate, a due a due, sugli stessi libri letti a scuola.

La gara, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, è ispirata alla famosa trasmissione televisiva di Rai Tre. Ogni classe ha realizzato un video utilizzando tecniche diverse e cercando di mettere in luce la trama e i temi fondamentali delle storie.

I video sono stati poi visionati da una giuria tecnica (composta da due membri esterni Doriana Piampiani, Lucia Pucci e dalla bibliotecaria Serena Andreini), che ha selezionato i lavori migliori e decretato le classi vincitrici. I premi, rigorosamente in libri, andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche dei due plessi ed il gioco è soprattutto il pretesto per invitare i ragazzi a leggere, a riflettere, a porsi domande, anche divertendosi.

Le classi prime di Orentano hanno realizzato i video in seguito alla lettura del libro “Melody” di Sharon M. Draper, ed è risultata vincitrice la classe 1B. Le classi 1C e 1D di Castelfranco hanno letto il libro "Dragon Boy" di Guido Sgardoli, e la commissione ha deciso di premiare il lavoro prodotto dalla classe 1C.

Infine le classi 1A e 1B di Castelfranco hanno realizzato i video in seguito alla lettura dell'albo illustrato "Cappuccetto rosso. Una fiaba moderna" di Roberto Innocenti. La commissione ha deciso di attribuire il premio alla classe 1A.

È possibile vedere tutti gli elaborati video dei ragazzi sulla Pagina Facebook della Biblioteca di Castelfranco di Sotto.

Questa iniziativa, un modo divertente per stimolare i ragazzi a leggere, va ad affiancare le numerose attività di promozione della lettura dedicate anche ai bambini della scuola elementare e dell’infanzia organizzate a Castelfranco in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci. Si rinnovano infatti ogni anno le occasioni rivolte anche ai genitori e ai bambini più piccoli che si approcciano per la prima volta all’universo dei libri (anche in età prescolare). Letture animate, incontri, attività che stimolano la fantasia, arricchiscono ogni settimana la programmazione della Biblioteca Comunale di tante interessanti proposte.