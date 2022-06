Pnrr, a Poggibonsi commissione speciale impegnata su bandi e finanziamenti

Finanziamenti recepiti, domande presentate, bandi aperti e prossime opportunità. Continua il lavoro in seno alla commissione consiliare speciale “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza” che si è riunita nei giorni scorsi per fare il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità sviluppate per l’accesso ai bandi della programmazione ordinaria e straordinaria. “C’è un lavoro importante che l’amministrazione sta portando avanti e che ha già prodotto risultati positivi in termini di risorse attratte sul territorio – dice il presidente della commissione Simone De Santi – Un lavoro che evolve in base alle tempistiche dei bandi e su cui è costante la nostra azione di approfondimento e monitoraggio e anche di stimolo in termini di proposte e di nuove opportunità da cogliere. E’ una sfida importante che abbiamo di fronte, da cui passa una parte fondamentale del futuro della nostra città e che dobbiamo affrontare con il contributo di idee e competenze da parte di tutti”.

La commissione speciale Pnrr ha visto in apertura la relazione del sindaco David Bussagli che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle linee di finanziamento già condivise nella precedente riunione e nel focus in consiglio comunale. La commissione ha quindi approfondito i progetti presentati ancora in attesa di risposta, con particolare attenzione al tema della digitalizzazione viste le opportunità derivanti dai nuovi bandi su cui l’amministrazione ha presentato richieste di finanziamento pari a quasi 640.000 euro destinati al potenziamento di servizi quali App Io, Spid, Cie, Pago PA e tanto altro.

“E’ un’azione che si accompagna ad altre che proseguono su efficientamento, edilizia scolastica, sicurezza stradale – dice il sindaco David Bussagli - Un complesso di operazioni su cui attendiamo risposte e che procede parallelamente al lavoro in corso sul programma di opere già ammesse ai finanziamenti e che ci vedono impegnati nella definizione degli atti. C’è una tempistica stringente da rispettare e da monitorare anche in relazione alla sostenibilità delle operazioni in chiave di Bilancio”. La commissione speciale Pnrr è stata istituita con delibera di consiglio del 29 giugno scorso con funzioni referenti, consultive e propositive in materia di attuazione delle misure prevista dal Pnrr.

