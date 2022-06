Si corre il ‘Trofeo dei due ponti’, cambia la viabilità nelle strade comunali interessate

Domenica 19 giugno 2022 si torna a pedalare per il ‘Trofeo dei due ponti – Memorial Neri Mauro e Chiti Adriano’, organizzato dall’Unione Ciclistica Empolese, che attraverserà alcune strade comunali. Si tratta delle gare ciclistiche per Esordienti, valide anche come campionato provinciale di Firenze, e Allievi. Tre le partenze in programma: quella degli Esordienti del primo anno alle 9.30, quella degli Esordienti del secondo anno alle 11 e infine quella degli Allievi nel pomeriggio, alle 15.30.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla viabilità cittadina, come disposto dall’ordinanza 306 del 15 giugno2022. Oltre alla sospensione temporanea della circolazione sulle strade comunali del percorso, relativamente ai tratti di strada interessati dal passaggio della gara, per tutto il percorso della competizione ricadente nel comune di Empoli, sono previste le seguenti modifiche: via della Motta (ingresso da via del Porto), divieto di accesso, dalle 6 alle 19 e (da via del Porto per 50 metri, ambo i lati), divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 6 alle 19; piazzetta antistante la Chiesa di Santa Cristina a Pagnana, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 6 alle 19.

Durante le gare, gli impianti semaforici interessati dal percorso saranno regolati con luce gialla lampeggiante.

È possibile trovare l'ordinanza a questo link https://www.comune.empoli.fi.it/ordinanza-306-15062022.

