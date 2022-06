Atletica Fucecchio fa il pieno di coppe, la soddisfazione della dirigenza

Lo scorso mercoledì 15 giugno si sono svolte le gare del settore giovanile su percorso cittadino a Castelfranco di Sotto.

Grandi soddisfazioni per l'Atletica Fucecchio, che fa incetta di coppe con molti degli atleti partecipanti; addirittura nella categoria maschile ESO10, su tutti e tre i gradini c'erano gli atleti bianconeri.

Grande soddisfazione anche da parte delle allenatrici Giada Nocciolini, Erin Ackon e Sharen Ackon e del presidente Ivano Libraschi.

La società ha vinto anche il secondo premio come società più numerosa. Gli allenamenti dei bambini e dei ragazzi proseguiranno anche per tutto il mese di luglio allo stadio Corsini di Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa