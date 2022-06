Betori continua a governare l'Arcidiocesi di Firenze su richiesta del pontefice

L'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori dovrà continuare nel governo pastorale della diocesi nonostante la richiesta di rinuncia per i 75 anni effettuata a papa Francesco. La formula latina usata è stata donec aliter provideatur, ossia finché non si provveda in modo diverso, quindi fino a nuova nomina del successore.

Lo stesso Betori ha commentato: "Ho accolto questo invito in spirito di obbedienza e nello stesso spirito sono pronto ad accogliere chi mi succederà sulla cattedra di san Zanobi, nei tempi, brevi o lunghi che siano, che la Santa Sede riterrà opportuni. Fino a quel momento nulla cambia per la vita della diocesi. Andiamo avanti quindi tutti insieme, nella comunione e con dedizione, come abbiamo fatto in questi anni".

Sono state annunciate anche nuove nomine nell'Empolese Valdelsa: per il vicariato di San Casciano – Tavarnelle – Montespertoli arriverà dalla Tanzania don Sebastian Mwaja, sacerdote collaboratore nella parrocchia dei SS. Martino e Giusto a Lucardo. Mentre per il vicariato della Valdelsa Fiorentina don Stefano Urbani sarà vicario parrocchiale a San Tommaso a Certaldo.