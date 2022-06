Boccaccio Giovani, premiazione del concorso studentesco a Palazzo Vecchio

I nomi dei vincitori della decima edizione del concorso letterario “Boccaccio Giovani”, rivolto agli studenti delle Superiori (al terzo e al quarto anno scolastico) di tutta Italia, a partire dalla Toscana, saranno resi noti il prossimo mercoledì 22 giugno, nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà alle ore 10, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze.

La cerimonia si aprirà con i saluti delle massime autorità istituzionali regionali, scolastiche, dei Comuni di Firenze e di Certaldo, del Rotary Club Valdelsa e del Distretto 2071.

Sarà presente la giuria composta da Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa a riposo), Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze), Mariangela Molinari (Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze a riposo), Marco Vichi (scrittore) e, in qualità di presidente, da Natascia Tonelli, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università degli Studi di Siena e componente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Ospite d’onore, visto che il tema del concorso di quest’anno è dedicato a “La nobiltà delle donne”, sarà Mimma Dardano, dell’associazione per la legalità “Il gomitolo perduto” onlus.

Il programma prevede, inoltre, le musiche di Davide Pepi e la lettura della migliore novella, affidata all’attore Endrit Hyseni del Teatro al Verso.

La cerimonia potrà essere seguita anche in diretta streaming su www.premioletterarioboccaccio.it: la regia è a cura di Gabriele Gatti.

“Sono arrivate tantissime novelle da ogni parte d'Italia. Gli studenti hanno risposto molto positivamente alla sfida lanciata e dato vita a opere davvero straordinarie per profondità di contenuti e resa narrativa. Sarà per noi un piacere premiare loro creatività con l’augurio che possano riuscire a esprimere nella vita tutto il potenziale e il talento di cui sono dotati - commenta Simona Dei, presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio -. Nonostante la pandemia e tutto quello che ne è conseguito, siamo andati avanti e creduto fortemente nel progetto - prosegue - non potevamo lasciare in silenzio il decimo anniversario del concorso, che portiamo avanti grazie a numerosi sostenitori, pubblici e privati, che come noi credono nei giovani e in quello che di positivo riusciranno a realizzare per se stessi e per la comunità dove sceglieranno di vivere”.

Il concorso è promosso dall’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il patrocinio dei Comuni di Certaldo e di Firenze, e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

I premi del concorso prevedono per le prime tre opere classificate 300, 200 e 100 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa al laboratorio “Lalineascritta” di Antonella Cilento. Saranno, inoltre, messi a disposizione biglietti per spettacoli teatrali, concerti ed eventi nelle principali città della Toscana e del territorio nazionale, nonché pubblicazioni di rilevante valore letterario. Le opere più meritevoli saranno pubblicate in un’antologia dedicata.

L’iniziativa è possibile grazie al contributo degli Amici del Boccaccio, del Rotary Club Valdelsa e del Distretto 2071 e della Banca Cambiano 1884 spa.

Fonte: Premio Letterario "G.Boccaccio"