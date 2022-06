Cade dalle spallette durante la Luminara, giovane soccorsa via Arno

Una ragazza è caduta dalle spallette dell'Arno a Pisa durante la Luminara di San Ranieri ieri sera, giovedì 16 giugno. La donna, di cui non sono note le generalità, aveva riportato ferite al bacino. I vigili del fuoco si sono trovati nella situazione di dover soccorrere la giovane con un grande afflusso di gente per la sentita manifestazione. Il punto di pronto intervento del 118 è stato predisposto via fiume. Un natante dei vigili del fuoco è passato lungo l'Arno e ha raggiunto la ragazza, che è stata poi affidata alle cure dei sanitari inviati dal 118.