Corso OSS, i termini per l’iscrizione scadono il 29 giugno. Info e modulistica sul sito di ESTAR

Pubblicati sul portale ESTAR, Ente di supporto tecnico-amministrativo della Regione Toscana, i bandi per la candidatura alle selezioni dei Corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS). All'Azienda ospedaliero-universitaria Senese si svolgono due corsi: il corso OSS abbreviato riservato a coloro che sono già in possesso del titolo di Addetto all'Assistenza di Base (ADB), o altri titoli riconosciuti; ed il corso per OSS con Formazione Complementare (OSS-FC) riservato a coloro che sono già in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS). Termine per l’iscrizione fissato per il 29 giugno alle ore 12, per informazioni e moduli di iscrizione si può consultare il sito di ESTAR (www.estar.toscana.it), alla sezione “concorsi e selezioni” / “altri avvisi”.

Per maggiori informazioni sono attivi i seguenti numeri di telefono: 0577 585547, 0577 585572 e 0577 585690.

Fonte: Ufficio Stampa - AO Siena Toscana