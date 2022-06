Fidapa Empoli, presentate 11 nuove socie alla Cerimonia delle candele 2022

Boom di iscrizioni alla Fidapa di Empoli. Sono ben undici le nuove socie, che hanno presentato domanda di adesione nel 2022 e sono state accolte all’interno della sezione di Empoli della Fidapa Bpw Italy (Federazione italiana donne arti professioni affari) in occasione della tradizionale Cerimonia delle candele, che si è svolta ieri, 16 giugno, nei locali di Villa Loro, a Empoli.

Undici donne straordinarie del territorio empolese, alcune ancora in attività altre a riposo, la cui età varia dai 37 agli 81 anni, che hanno espresso la volontà di fare parte di Fidapa, un movimento di opinione indipendente, tutto al femminile, molto attivo, in Europa e a livello internazionale, sul fronte della parità di genere e dell’uguaglianza dei diritti nel rispetto delle diversità.

Le nuove socie sono Cinzia Bagnoli, Patrizia Bagnoli, Carolina Bartalucci, Marcella Boldrini, Luana Boschi, Carla Cavicchini, Valentina Cioni, Annalisa Giunti, Giuseppina Maestrelli, Marta Marchiani, Franca Peruzzi. Il numero complessivo delle socie della sezione empolese passa, dunque, da 48 a 59.

“L’ingresso di così tante nuove socie è un segnale molto positivo, che non ci aspettavamo, ma che possiamo comprendere - commenta Benedetta Taddei, presidente della Fidapa di Empoli -. I due anni di pandemia sono stati molto complessi. Le misure restrittive anti Covid hanno messo in difficoltà anche le attività associative, la vita relazionale, la possibilità di incontrarsi in presenza. E oggi è forte il desiderio di sentirsi parte integrante di una comunità, di ricominciare, di riallacciare rapporti, di socializzare e rendersi utili. Noi come Fidapa non ci siamo mai fermate e appena possibile abbiamo promosso e organizzato numerose iniziative sul territorio alla riscoperta della nostra identità empolese. La risposta è stata molto positiva anche da parte delle istituzioni locali. Siamo davvero ben felici di poter accogliere nuove amiche con cui condividere i nostri obiettivi. E’ un risultato che ci riempie di orgoglio e ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa”.

L’ingresso delle nuove socie è stato formalizzato in occasione della Cerimonia delle candele, uno dei momenti più importanti dell’anno sociale, che simboleggia l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla Bpw international di cui fa parte Fidapa. L’evento rappresenta, infatti, l’occasione ufficiale di presentazione delle nuove socie e il gesto simbolico di accensione delle candele esprime la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l’associazione si ispira.

L’evento si è svolto alla presenza della sindaca del Comune di Empoli Brenda Barnini e del presidente del Consiglio comunale empolese Alessio Mantellassi, nonché delle massime autorità distrettuali ed europee fidapine tra cui Pinella Bombaci, past presidente nazionale Fidapa Bpw Italy e past coordinatrice Bpw Europe; la past presidente distrettuale Sandra Boldrini; Daniela Vallini, componente distrettuale della Task force nazionale sulla violenza della Fidapa Bpw Ialy e Michèle Merger della Task force innovazione del Distretto Centro.

La Fidapa di Empoli fa parte, insieme ad altre 40 sezioni, del Distretto Centro, che comprende diverse regioni (Lazio, Marche, Toscana, Umbria). Fidapa Bpw Italy è un’associazione composta da circa 11mila socie e appartiene alla Federazione Internazionale Ifbpw (International federation of business and professional women). E’ articolata in 300 sezioni, distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti ed ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne, autonomamente o in collaborazione con altri enti e associazioni.

