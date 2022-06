Firenze Rocks, la bomba punk rock dei Green Day per il debutto

Il Firenze Rocks subito scatenato con l'arrivo dei Green Day alla Visarno Arena del Parco delle Cascine. Dopo gli I-Days di Milano, la band di Billie Joe Armstrong ha fatto tappa in Toscana, riportando finalmente la musica rock dopo gli anni della pandemia. Una degna apertura è stata data dagli Weezer, anche loro pilastro del rock americano. Nella line-up del pomeriggio anche l'esibizione del cantautore toscano Matteo Crea e i Radio Days, portabandiera del power-pop in Italia.

Un'ora e mezza di energia pura con i Green Day che non hanno saltato nessuna delle loro hit, da American Idiot a Wake me up when september ends, passando per Good Riddance, 21 Guns e le più recenti Know Your Enemy e le tracce dall'ultimo Father of all motherfuckers.

Stasera appuntamento al Firenze Rocks con i Muse.