Galli e Meini (Lega): "Caos Fi-Pi-Li: giusta la multa alla società, ma la Regione chieda ufficialmente scusa agli automobilisti

"Sinceramente - affermano Giovanni Galli ed Elena Meini, Consiglieri regionali della Lega - pensiamo che la Regione, nelle figure del Presidente Giani e dell'Assessore Baccelli, oltre a multare, giustamente, chi non ha avvisato per tempo i malcapitati utenti della tormentata Fi-Pi-Li (a tal proposito siamo curiosi di leggere il verbale d'accusa e di sapere se e quando verranno effettivamente pagati i ‪112.000‬ euro) comportando martedì scorso un caos indescrivibile, debba ufficialmente delle scuse ai tantissimi automobilisti che, da anni ed anche tuttora, subiscono disagi a non finire, ogniqualvolta debbano utilizzare la predetta arteria."

"Non bastano infatti progetti o teorici buoni propositi - proseguono gli esponenti leghisti - per far sì che la strada in questione sia percorribile senza creare angosce e naturali arrabbiature, termine quest'ultimo da noi mitigato, ai sempre più demoralizzati utenti."

"Magari - precisano gli esponenti leghisti - sarebbe utile, a titolo informativo, che nei display posti all'ingresso della superstrada, venisse indicata la famosa frase di dantesca memoria: "Lasciate ogni speranza voi ch'entrate".

"A parte ciò - sottolineano i rappresentanti della Lega - invece che arrampicarsi quotidianamente su specchi sempre più scivolosi quando affrontano tale problematica, il duo Giani-Baccelli dovrebbe avere il coraggio di assumersi ogni responsabilità, facendo mea culpa." "Succederà mai? - concludono Giovanni Galli ed Elena Meini. - Ai posteri, forse, l'ardua sentenza..."

Fonte: Ufficio Stampa - Gruppo Lega