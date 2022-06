Il sindaco Silvio Franceschelli nomina la nuova giunta, due uomini e due donne

Cinque giorni dopo la riconferma a sindaco di Montalcino per i prossimi cinque anni, Silvio Franceschelli ha nominato la nuova giunta che, nella giornata di oggi, si è riunita per la prima volta.

Il sindaco Franceschelli tiene per sé le deleghe Distretto Rurale, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici e Personale.

La nuova giunta del Comune di Montalcino è composta da Angelo Braconi, assessore e vice sindaco riconfermato con deleghe al Commercio, Artigianato, Attività Produttive, Sport e Bilancio; Giulia Iannotta assessore riconfermato alla Scuola, Politiche Giovanili, Digitalizzazione dell’Ente, Trasporto Scolastico, Trasporto Pubblico Locale e Biblioteca; Davide Giorni assessore alla Polizia Municipale, Protezione Civile, Sanità, Sociale, Volontariato Sociale, Sanitario e di Protezione Civile, Ambiente e Transizione energetica; Maddalena Sanfilippo, assessore a Eventi e manifestazioni, Turismo, Cultura, Comunicazione.

L’associazionismo ed il volontariato seguiranno le deleghe di riferimento: nel caso delle associazioni sportive l’assessorato allo sport, mentre le misericordie seguono la sanità ed il sociale.

A margine della prima giunta il sindaco e gli assessori hanno incontrato Travis Stanley presidente della Camera di Commercio di Napa, comune americano dell'omonima contea californiana gemellato con Montalcino. Il rappresentante camerale, per qualche giorno in vacanza con la famiglia proprio a Montalcino, ha voluto approfondire alcuni primi aspetti contenuti nel protocollo siglato dalla due municipalità in vista dell’avvio della fase operativa dell’accordo.

Fonte: Ufficio stampa - Comune di Montalcino