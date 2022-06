Infortunio all'impianto rifiuti, codice rosso per un 43enne

Grave infortunio in un'azienda di trattamento rifiuti, la Herambiente di Castelfranco di Sotto, nella mattinata di oggi. Un 43enne è rimasto infortunato alle 11.30 circa, non è chiara ancora la dinamica. Pare che l'uomo sia rimasto schiacciato in un macchinario. In quel di via Malpasso sono arrivate un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Castelfranco di Sotto ma non basta. Viste le gravi condizioni è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Careggi di Firenze. Allertati anche i vigili del fuoco di Castelfranco, ma il loro intervento non era più necessario. La medicina del lavoro della Asl Centro sta indagando sulle cause dell'infortunio.