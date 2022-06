L’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Tiziana Maria Elvira Amoroso va in pensione

Questa mattina, venerdì 17 giugno, la poliziotta ha ricevuto a Empoli il saluto del Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, del dirigente del Commissariato cittadino Francesco Zunino e di tutti i suoi amici in divisa, con i quali per anni ha lavorato fianco a fianco con estremo impegno e professionalità.

Tiziana nel 1987 è stata la prima donna assegnata al Commissariato di Empoli (oggi sono 14), dove per anni ha pattugliato le strade della provincia fiorentina a bordo della volante, partecipando tuttavia anche ad alcune attività investigative.

Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto i suoi compiti istituzionali nel locale Ufficio Anticrimine.

L’Assistente Capo Coordinatore si è infine particolarmente distinta in diverse circostanze, ottenendo così riconoscimenti e onorificenze, come quando negli Anni ’90 contribuì alle indagini che portarono alla cattura di un trafficante di droga o quando salvò coraggiosamente una donna con intenti suicidi.

Fonte: Questura di Firenze