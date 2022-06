Manichini per formazione donati dalla Brigata Aerea all'ospedale di Pisa

Nei giorni scorsi una delegazione della “Vega Onlus”, fondata e gestita da personale della 46ª Brigata Aerea di Pisa, ha donato tre manichini al reparto di pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, diretto dal dottor Roberto Bernardini.

Nel dettaglio si tratta di un manichino neonatale dedicato a simulazioni in sala parto o in terapia intensiva, un manichino pediatrico ad alta fedeltà per situazioni di emergenza che può essere collegato ad un computer per valutare parametri avanzati in un bambino di circa 10 anni ed infine un manichino per urgenze infettive per eseguire manovre di rachicentesi. I manichini saranno utilizzati per accrescere le competenze del personale sanitario dedicato ai piccoli pazienti attraverso adeguata formazione finalizzata ad affrontare al meglio situazioni in emergenza.

Alla consegna era presente una delegazione della 46ª Brigata Aerea di Pisa composta dal Comandante: il Generale di Brigata Aerea Alessandro De Lorenzo , il Tenente Colonnello Laura Letta, Comandante del 50 gruppo volo, il Maggiore Giuseppe Sicari e un Loadmaster insieme alla dottoressa Silvia Guarducci, direttore sanitario Ospedale San Giuseppe, il dottor Roberto Bernardini, direttore pediatria, la dottoressa Maria Stefania Toti, dirigente medico della pediatria.

L’Associazione Vega onlus è composta soprattutto da appartenenti ed ex appartenenti al 50° Gruppo, ma è aperta a chiunque si riconosca negli scopi dello Statuto. E’ nata per far rivivere lo spirito di altruismo e solidarietà dei cinque membri dell’equipaggio che persero la vita a seguito del tragico incidente aereo sull’aeroporto di Pisa nel 2009. Non è la prima volta che Vega Onlus si occupa di reperire fondi per donazioni a favore del reparto di pediatria di Empoli. Negli anni sono stati donati un elettrocardiografo multi-parametrico specialistico per i piccoli nati ed una sonda ecografica.

La direzione sanitaria insieme al reparto di pediatria ringraziano sentitamente la 46ª Brigata Aerea di Pisa per questa ulteriore donazione.