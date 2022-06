partono i "Concerti nella Repubblica". Tra gli ospiti: Morgan, Roberto Ciufoli e Fabrizio Bentivoglio

L'estate di Ponsacco è i Concerti nella Repubblica. La piazza centrale della cittadina del mobile è pronta a trasformarsi, per il mese di luglio, in un palcoscenico per ospitare grandi artisti del mondo della musica e del teatro. In un prolungamento del legno del Teatro Odeon, piazza della Repubblica, sarà un'arena estiva che potrà accogliere 500 spettatori.

È stato presentato questa mattina a Villa Elisa il cartellone I Concerti nella Repubblica, quattro appuntamenti collegati dal file rouge della musica. «Siamo molto felici di presentare questa rassegna – ha aperto la conferenza stampa la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi –. Un cartellone che non sarà un insieme di appuntamenti di un’estate, ma un vero e proprio format che vogliamo presentare tutti gli anni, sia per la stagione estiva che per quella invernale. Se siamo riusciti a portare qui grandi nomi della musica e del teatro è grazie a una rete che esiste a Ponsacco fatta di associazioni e di aziende. Una sinergia tra pubblico e privato per poter offrire spettacoli di qualità. Grazie al direttore artistico Simone Valeri e alla sua voglia di sognare e di dedicarsi al nostro e al suo territorio. Grazie agli Amici della musica che sono inseriti nel cartellone con uno spettacolo diverso dagli altri, rivolto ai bambini e alle famiglie. Unire a una rassegna di carattere nazionale anche ciò che c’è di bello sul territorio è un valore aggiunto per noi. E grazie a Odeon Eventi per la disponibilità degli spazi di Villa Elisa».

La prima serata, il 6 luglio, sarà dedicata a grandi e piccini con un omaggio ai successi delle colonne sonore Disney suonate da un quintetto di piano, voci, violino e chitarra e poi Fabrizio Bentivoglio (il 12 luglio), Morgan (il 22 luglio) e Roberto Ciufoli (il 29 luglio). «Un format innovativo – ha detto l’assessora alla cultura Stefania Macchi – che vedrà sulla scena i nostri colori. Luci rosse e blu faranno da scenografia agli artisti che si alterneranno sul palco in una magia senza fine».

L'intero spazio intorno alla piazza sarà rivisto in funzione delle serate. Se il palco sarà il cuore della rassegna, Villa Elisa sarà il motore, la casa degli artisti, mentre l'esterno della piazza diventerà un vero e proprio foyer pronto ad accogliere gli spettatori.

«Sono nato qui all’interno delle associazioni che hanno fatto la storia culturale di Ponsacco – ha raccontato il direttore artistico Simone Valeri – poi succede che ci si allontana, si va nel mondo e alla fine si torna qua. L’obiettivo è trasformare Piazza della Repubblica e Villa Elisa in un salotto culturale. Qui ogni artista offrirà uno spettacolo particolare, difficilmente ripetibile altrove. Morgan sarà accompagnato dal violino di Valentino Corvino alla ricerca della canzone perfetta, Bentivoglio presenterà uno spettacolo che ha debuttato poche settimane fa e Ciufoli una Odissea ironica e personale».

Sono già in vendita i biglietti degli spettacoli sul sito oooh.events oppure al circolo Acli Toniolo. Per informazioni è possibile chiamare la segreteria ICNR 320 2435137 oppure scrivere a info@iconcertinellarepubblica. it .

Fonte: Ufficio stampa I Concerti nella Repubblica