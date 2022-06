Giovedì da tutto esaurito per il debutto di Pinocchio in Strada

Il primo giovedì di Pinocchio in Strada a San Miniato Basso ha già raccolto l'adesione di moltissime persone che si sono assiepate in strada per l'avvio della manifestazione estiva organizzata dal locale Ccn e da Confcommercio Pisa.

Ad animare la festa i carri del Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso e i costumi dei figuranti del Carnevale d'Autore di Santa Croce sull'Arno, una 'combo' magnifica che ha sfilato sotto le stelle lungo la Tosco Romagnola chiusa al traffico.

Gli esercizi commerciali aperti sin dall'ora di cena hanno rilevato soddisfazione da parte dei tanti accorsi per cenare, fare shopping o semplicemente prendere un caffè in un'atmosfera diversa, un'atmosfera di festa per la fine della pandemia e il ritorno alla socialità.

Così commenta il presidente del Ccn San Miniato Basso Pierfranco Speranza: "È stato bello rivedere negli occhi delle persone la voglia di rivivere i nostri negozi, anche solo per una 'chiacchierata'. Questo è in fondo ciò che contraddistingue gli esercizi di vicinato e il fattore fondamentale per il quale i nostri clienti ci scelgono. La generosità, la professionalità ma anche il sorriso che giornalmente accoglie i nostri clienti. I commercianti si dimostrano ancora una volta l'anima del nostro paese".

E gli stessi commercianti vi danno l'appuntamento al prossimo giovedì 23 giugno, stavolta con il ritorno di Pinocchio a Tavola, la grande cena sotto le stelle lungo tutta la Tosco Romagnola. Le prenotazioni sono ancora disponibili, basta contattare il numero 346/5729766.

Pinocchio in Strada ha il patrocinio di Comune di San Miniato, Provincia di Pisa e Regione Toscana. Il Ccn ringrazia per la collaborazione: associazione Pinocchio a i'Pinocchio, Fondazione San Miniato Promozione, Camera di Commercio, Terre di Pisa.