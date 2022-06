Riapre l'Arena Pacini, Parco Corsini diventa cinema e teatro

Un mese e mezzo di teatro e cinema all'aperto. È l'offerta della Nuova Arena Pacini all'interno del parco Corsini di Fucecchio.

Dal 20 giugno al 4 agosto il programma presentato oggi, venerdì 17 giugno, nel foyer del Teatro Pacini, propone ai cittadini fucecchiesi, e non solo, cinque appuntamenti teatrali e oltre venti proiezioni cinematografiche.

A illustrare la terza edizione sono stati Enrico Falaschi, direttore artistico del Teatrino dei Fondi, e Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio.

Per la parte teatrale, si comincia già lunedì 20 giugno con "Sogno di una notte di mezza estate", spettacolo a ingresso gratuito, che porta a termine il progetto portato avanti dal Comune di Fucecchio, dal Teatrino dei Fondi e dall'associazione Arturo in favore dei ragazzi ucraini dai 12 ai 18 anni, titolari di protezione internazionale.

Quindi spazio a Francesca Reggiani (30 giugno), Paolo Migone (6 luglio), Paolo Rossi (16 luglio) e Anna Meacci (21 luglio), a dimostrazione della "alta qualità che questa terza edizione vuole proporre", come rimarcato da Spinelli.

E poi c'è il cinema, con la tendenza a occupare quattro sere a settimana (lunedì, martedì, giovedì e venerdì), lasciando libero il mercoledì, dedicato all'apertura serale dei negozi in centro, per non sovrapporre gli eventi.

"In un paese fare attività culturale è fondamentale – esordisce Spinelli – perché dopo un giorno di lavoro o di problemi personali, la gente ha bisogno di riuscire a pensare, a distrarsi, a riflettere, e questa è l'occasione per poterlo fare. La nostra Fucecchio, che vanta luoghi unici e un ricchissimo patrimonio artistico e architettonico, ancora una volta manifesta una vitalità culturale e diventa un riferimento per il panorama toscano".

Gli fa eco Enrico Falaschi: "Quando nel 2020 abbiamo aperto l'Arena Pacini, nel parco, l'abbiamo fatto perché venivamo dal primo lockdown ed era l'unico modo per non stare al chiuso e riportare le persone l'una accanto all'altra. Adesso siamo arrivati alla terza edizione e ci aspettiamo una buona risposta da parte dei cittadini".

In chiusura dell'incontro di presentazione, il sindaco a infine accolto l'invito del Teatrino dei Fondi di aprire la Torre di Mezzo, all'interno del parco Corsini, nelle serate di spettacolo, per accogliere le persone e "permettere ai fucecchiesi di riscoprire i propri luoghi".

---

BIGLIETTI

TEATRO

Intero € 15 - Ridotto € 13

(Over 65 Anni, Under 23 Anni, Soci Unicoop)

CINEMA

Intero € 6 | Ridotto € 5

(OVER 65 ANNI, UNDER 12 ANNI)

CARTA ¨SOSTIENI IL CINEMA¨ € 50

(VALIDA PER 11 INGRESSI)

Info e prenotazioni

353 4104119 | 0571 540870

www.nuovoteatropacini.it - www.teatrinodeifondi.it

info@nuovoteatropacini.it - info@teatrinodeifondi.it

Christian Santini