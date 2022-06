Riapre la spiaggia dei Renai, il ‘mare’ dei fiorentini

C'è chi sta pensando di ribattezzarla 'la spiaggia del cigno nero' visto lo splendido esemplare che è ospite in questi giorni dell'oasi naturalistica di Signa. Ha aperto i battenti la spiaggia in sabbia naturale del Parco dei Renai di Signa. Lo stabilimento balneare pronto ad accogliere nuovamente i bagnanti con sabbia finissima e una balneabilità che regge il confronto con le migliori località marine.

La decisione di riaprire la spiaggia dei Renai è stata presa ieri mattina dopo il sopralluogo del Sindaco di Signa, Giampiero Fossi, accompagnato dall’amministratore delegato della società di gestione del parco, Isola dei Renai, Andrea Marzi.

«Una nuova stagione estiva da vivere all’interno del nostro Parco – afferma il sindaco Giampiero Fossi – grazie alle tante attività presenti anche nel lotto1, i Renai si fanno punto di riferimento per tutta la piana e l’area metropolitana fiorentina in termini di benessere, sport e natura. Un luogo in cui recuperare la dimensione sociale e godere di momenti di relax e divertimento. E’ sempre motivo di grande soddisfazione restituire a cittadini e turisti un parco sempre più completo e rinnovato».

«Dopo i danni dell’alluvione e il contingentamento degli ingressi a causa della pandemia – ha detto Andrea Marzi – siamo felici che la spiaggia sia tornata alla normalità, pronta ad accogliere nuovamente i visitatori anche nel lotto 1 del parco».

Da non dimenticare che nel lotto zero è disponibile la piscina semi olimpionica che completa l’offerta della balneazione nel grande parco verde di Signa, collegato a Firenze e alle Cascine da una pista ciclabile dedicata; adesso anche alla riva sinistra d’Arno grazie alla passerella ciclopedonale di Badia a Settimo.

Sul versante musica e ristorazione, aperti il Chiringuito con terrazza sul lago nel lotto zero e il Rock Chalet con band dal vivo al lotto 1. La piscina organizza aperitivi e feste a bordo vasca. Completano il quadro delle attività interne al parco, la gelateria e il parco di giochi gonfiabili per i più piccoli, i campi di calcetto, il minigolf, la parete da arrampicata.

La balneazione sarà consentita solo all’interno dello stabilimento balneare per motivi di sicurezza. Libero l’ingresso al lotto 1 nelle aree a verde. Per prenotazioni di lettini e ombrelloni nella spiaggia: 3276796180 (linea aperta dalle 9,45); per la piscina 3478523553.

Fonte: Ufficio stampa - Comune di Signa