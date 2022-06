Ritrovato un quadro con Madonna e Gesù Bambino. Presentato il restauro in Santa Croce

Un capolavoro di Giovanni Antonio Sogliani (1492-1544), l’immagine di una Madonna con Gesù Bambino in trono ai lati San Donato e S. Antonio Abate, è stato ritrovato e restaurato venendo ad arricchire il patrimonio artistico della città di Vinci. Il lavoro di restauro, eseguito da Sandra Pucci, è stato promosso dal Rotary Club Empoli nelle annate 2020-2022, con la presidenza del dott. Luca Bartali e dell’Arch. Giuseppe Pisacreta, e sostenuto dal Comune di Vinci. Giovedì 16 giugno, nella chiesa di S. Croce di Vinci, la tavola cinquecentesca è stata presentata al pubblico, tra cui molti rappresentanti delle associazioni del territorio, con i saluti di benvenuto di Mons. Renato Bellini, nella doppia veste di priore di San Donato in Greti e Proposto di Vinci. Questo dipinto è stato, infatti, per quasi cinque secoli all’altare maggiore della chiesa di Greti, adesso in stato di degrado, anche se i progetti per metterla in sicurezza sono già iniziati. L’odierna presentazione del quadro restaurato è l’anticipo di un recupero integrale della struttura, in tempi brevi come si è augurato il Sindaco, Giuseppe Torchia. L’opera, presentata dalla dott. Lucia Bencistà, massima studiosa dell’artista fiorentino, si rivela oggi in tutto il suo splendore. L’accurato restauro di Sandra Pucci gli ha restituito l’originaria vibrante gamma coloristica e insieme il carattere morbido e sfumato che del Sogliani, artista in verità spesso sottovalutato, sono la cifra più caratterizzante. Come ha ricordato l’arch. Pisacreta l’opera è rimasta abbandonata per molto tempo, almeno fino al 2009, quando fu segnalata alla Sovrintendenza, messa in sicurezza e custodia presso la chiesa di Vinci per poi arrivare, grazie anche al Rotary Club di Empoli al recupero integrale, rappresentando oggi una delle opere più belle e interessanti presenti sul territorio vinciano. Giustificata la soddisfazione del club empolese, sottolineata anche dalla presenza del presidente distrettuale, Nello Mari, che si è complimentato per il proficuo lavoro di squadra. Il prossimo passaggio, previo parere della Sovrintendenza, è trovare alla bellissima tavola una giusta collocazione per essere esposta al pubblico, seppure temporaneamente in attesa del completo restauro della chiesa di appartenenza.

Fonte: Ufficio stampa Vinci nel Cuore