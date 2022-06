Serata rossonera a Santa Croce per festeggiare lo scudetto del Milan

Serata rossonera allo storico ristorante Bei di Santa Croce sull’Arno. La scorsa settimana oltre 40 autentici tifosi santacrocesi si sono ritrovati a cena per festeggiare lo scudetto n. 19 arrivato all’ultima giornata di campionato.

La grande soddisfazione dei sostenitori milanisti è sfociata in cori e sciarpate per le foto di rito. L’appuntamento è già fissato al prossimo anno per la festa della conquista della seconda stella, così si augurano i presenti alla bellissima serata indiavolata.