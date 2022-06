Tutti in tribuna a Montelupo, è tornato il Palio dei Rioni: la classifica parziale

Martedì 14 e mercoledì 15 giugno ha preso il via la 37° edizione del Palio dei Rioni di Montelupo. Dopo tre anni di assenza per cause di forza maggiore, in meno di un mese il comitato organizzativo è riuscito a riportare in auge la manifestazione, sentita e voluta da tutta la cittadinanza e dall’amministrazione comunale, con una bella integrazione di giovani montelupini.

Una formula nuova, che vede gli 8 Rioni partecipanti, sfidarsi in 4 giornate, per guadagnarsi l’accesso alle semifinali e alla finale, per diventare la Regina di Montelupo: un girone unico dove ogni Rione scontrerà altri 4 rioni, e dove i primi 4 della classifica finale si sfideranno per lo scettro del Paese.

Via Rovai, Sambobolinese, La Graziani, Fibbiana, Turbone, Bar Carlino, Piazza Unione Europea, Vinicola, sono questi i rioni che stanno prendendo parte al 37° Palio e che hanno già cominciato il loro percorso verso la finale, con risultati inaspettati, partite bellissime, e uno spettacolo di alto livello calcistico messo in pratica da tutti i rionanti.

Il Palio è stato inaugurato martedì 14 dal Turbone, rione detentore del titolo, che però non ha iniziato nel migliore dei modi, sconfitto per 3-1 dal Fibbiana, rione storico, con lo zoccolo duro del passato e con qualche nuovo fibbianese molto in gamba. Piazza Unione Europea, new entry del Palio, ha sconfitto per 8-4 il Bar Carlino, in una partita bellissima con l’unico poker di giornata calato da Mhili, per la Piazza, e l’unica tripletta calata da Bianchini per Bar Carlino.

Mercoledì 15 invece sono andate di scena le altre due partite della prima giornata: a sorpresa la Sambobolinese ha sconfitto per 2-1 Via Rovai, una delle candidate alla vittoria finale, e ancora più a sorpresa, la squadra che per 3 anni di fila ha vinto il palio (2016-2017-2018), La Graziani, è stata sconfitta da una scatenata e straripante Vinicola, con bomber Motti autore di una doppietta e di un assist.

Una classifica netta che vede 4 squadre a 3 punti (Piazza Unione Europea, Vinicola, Fibbiana, Sambobolinese) e 4 squadre a 0 punti (VIa Rovai, Turbone, La Graziani, Bar Carlino).

Pronostici ribaltati e rioni completamente rinnovati. Questo è il Palio e questo significa che ci sarà da lottare, tifare, sudare e giocare fino all’ultimo secondo.

Il Palio torna in scena la prossima settimana, lunedì 20 giugno con le sfide tra Piazza Unione Europea e La Graziani, Turbone vs Via Rovai, quest’ultima che sembra quasi essere una sfida decisiva per la qualificazione finale, mentre per La Graziani, la possibilità di reagire subito.

VIVA IL PALIO! VIVA MONTELUPO!

Fonte: Palio dei Rioni - Montelupo Fiorentino