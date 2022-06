Agevolazioni TARI e utenze domestiche: bando a Ponte Buggianese

L’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese comunica che a partire da Lunedì 20 giugno sarà aperto il bando per la concessione di agevolazioni sul pagamento del tributo dei rifiuti (TARI) per l’anno 2022 per le utenze domestiche.

La misura, fortemente voluta da questa Amministrazione Comunale per sterilizzare gli aumenti della trasformazione al porta a porta, vede per il quarto anno consecutivo, le riduzioni progressive della TARI a seconda della soglia ISEE di appartenenza.

Quest’anno purtroppo, la TARI 2022 presenterà un aumento medio del 6/8%, che potrà essere più marcata nei casi di unico occupante dovuti ad un aumento considerevole della parte variabile del Piano Economico e Finanziario.

Per poter quindi essere d’aiuto alla popolazione il bando agevolazione TARI ha formule di riduzione progressiva in base all’ISEE. Si parte da un’esenzione del 100% per i nuclei ISEE con soglia fino a € 4.000,00 fino ad una riduzione del 9% per soglia ISEE compresa tra 30.001,00 e 39.000,00.

Tutte le informazioni e le modalità per l’ottenimento delle agevolazioni sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.ponte-buggianese.pt.it) e nella informativa della bollettazione che sarà recapitata agli utenti e che conterranno esclusivamente le prime due rate (acconto tari 2022) calcolato sulla base delle tariffe vigenti nell’anno 2021. Successivamente sarà inviato il saldo 2022 che avrà scadenza 11/12 e che sarà calcolato con le tariffe deliberate nel 2022.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ai numeri 0572-932138/932132 oppure inviando una mail a: tributi@comune.ponte-buggianese.pt.it

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio stampa